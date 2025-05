Betzinger Duo sichert sich Ticket für die Deutschen Meisterschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir freuen uns riesig, dass wir uns zum vierten Mal für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben«, strahlte Susanne Bley über beide Wangen. Das Duo Bley/Ingrid Reiner belegte bei den baden-württembergischen Tischtennis-Senioren-Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse 50 den zweiten Platz und wurde dafür mit dem DM-Ticket belohnt. »Wir sind zum vierten Mal bei den Deutschen dabei«, fügt Reiner hinzu. Die nationalen Titelkämpfe steigen am 17./18. Mai in Ahrensburg.

Bei den vom SSV Reutlingen ausgerichteten Landes-Titelkämpfen in der Oskar-Kalbfell-Halle zogen Bley/Reiner mit einem 3:0-Erfolg gegen den VfL Sindelfingen ins Finale ein. Dabei ließ Bley mit einem Sieg über Sabine Feirer aufhorchen. Im Endspiel verloren die Betzingerinnen gegen den klaren Favoriten TTV Burgstetten mit 2:3. Reiner sorgte mit Siegen über Andrea Winter und die Ex-Betzingerin Jutta Ernst für zwei Paukenschläge. »Gegen Jutta hatte ich nichts zu verlieren. Ich habe richtig gut gespielt«, ließ Reiner dieses Duell Revue passieren. Im entscheidenden Doppel zogen Bley/Reiner gegen Ernst/Winter in vier Sätzen den Kürzeren. »Wir hatten durchaus eine Siegchance«, meinte Bley.

Bei den »Baden-Württembergischen« am Start war auch der TB Metzingen bei den Senioren 40. Das Trio Markus Brodbeck (er gewann sechs seiner sieben Einzelspiele), Natalie Weichel und Peter Bach belegte den sechsten Platz. (kre)