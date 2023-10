Betzinger BMX-Fahrer zeigen ihre Klasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

INGERSHEIM. Beim Saisonfinale des Baden-Württemberg-Cups der BMX-Fahrer zeigten die Starter des TSV Betzingen ihre Klasse und sammelten einige Medaillen in der Gesamtwertung und den Tagesrennen.

Besonders ambitioniert war einmal mehr Elly Rauch (Girls7/8), die wieder bei den Jungs antrat und sich im B-Finale den zweiten Rang sicherte, der gleichbedeutend mit dem Sieg bei den Mädchen war. Auch die Gesamtwertung schloss Rauch als beste Fahrerin ganz oben auf dem Podest ab.

Nicht zu stoppen war auch Felix Rauch. Mit einer dominanten Leistung siegte er im letzten Wettkampf der Saison und in der Gesamtwertung.

Felix Rauch ist nicht zu stoppen. Foto: Verein

Ein ebenfalls perfektes Rennen legte Leon Graziotti hin. Er beendete alle seine Vorläufe auf dem ersten Platz. Auch die Gesamtwertung (Boys13/14) ging an den Betzinger. Den großen Sprung ganz nach oben verpasste Tanja Dräger (Frauen 15+) nur knapp. Nach drei zweiten Plätzen in den Vorläufen konnte sie im vierten Versuch endlich an ihrer Kontrahentin vorbeiziehen und einen persönlichen Erfolg verbuchen. Für die Tageswertung und die Gesamtwertung reichte es trotzdem nur zu Platz zwei. Ihre Teamkollegin Amy Fischer beendete die Saison in der gleichen Starterklasse auf Rang fünf.

Auch Erik Beckert krönte sein Jahr mit Silber in der Gesamtwertung, nach Platz drei im letzten Wettkampf.

In der Saisonwertung ebenfalls erfolgreich waren Kilian Beckert (5.), Marco Jäckel (5.), Lisa Häußler (5.), Tim Häußler (5.), Phil-Marco Ledusic (6.), David Jäckel (7.) und Collin Geisler (10.). Insgesamt schickten die Betzinger 24 Fahrer an den Start und erreichten neun Plätze in den Medaillenrängen. (GEA)