Ben Bayer vom VfL Pfullingen bei der Junioren-WM dabei

PFULLINGEN. Große Freude bei Ben Bayer vom VfL Pfullingen. Der 18-Jährige wurde vom Deutschen Skiverband für die Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften (31. Januar bis 5. Februar) im kanadischen Whistler nominiert. Bayer gehört zum fünfköpfigen deutschen Team für die Skisprung-Wettbewerbe. Für den am Skiinternat in Furtwangen beheimateten Gymnasiasten ist die Teilnahme bei dieser WM der zweite internationale Höhepunkt in seiner Laufbahn. Vergangene Saison durfte Bayer über zwei Bronzemedaillen beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Lahti jubeln. (GEA)