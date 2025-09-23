Alb-Gold-Trophy: Traumtag für Uwe Hardter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Sonne satt, 27 Grad, kein Lüftchen – die 29. Alb-Gold-Trophy der Mountainbiker bot am Samstag exzellente Bedingungen. Rund 680 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung auf dem 30 Kilometer langen Rundkurs.

Das längste Rennen des Tages ging über 90 Kilometer. Bereits bei der ersten Durchfahrt im Zielbereich vor dem Alb-Gold-Kundenzentrum nach knapp zwei Kilometern setzte sich eine kleine Gruppe von Fahrern ab. Nach der ersten vollständigen Runde waren es dann vier Athleten, die sich deutlich vom Feld abgesetzt hatten. Darunter befand sich auch der Lokalmatador Uwe Hardter (Team Bergankunft) aus Münsingen. Mit seiner Erfahrung aus mehr als 20 Trophy-Teilnahmen kennt er jede Kurve und beinahe jeden Kieselstein auf der Runde. Dies nutzte der Vorjahressieger und setzte sich langsam, aber sicher vom Rest der Spitzengruppe ab. Begleitet vom Jubel der Zuschauer siegte der ehemalige Straßenrad-Profi nach einer Solofahrt über die halbe Renndistanz und war in 2:58:25 Stunden der Einzige unter der Drei-Stunden-Schallmauer. Den zweiten Platz holte sich Luca Pechacek (Wilier-Chaoyang/3:04:49) vor Johannes Keller (Dowe Sportswear Team/3:05:16). »Das war ein Traumtag für mich. Gute Beine, perfekte Bedingungen – so stelle ich mir mein Heimrennen vor«, erklärte Hardter im Ziel.

Paulina Lange mit Top-Zeit

Bei den Frauen war Franziska Prügner (Bike Sport Nattheim) in 3:54:41 Stunden als Schnellste im Ziel. Ihr Sieg war nie gefährdet. Spannender ging es auf den Plätzen zwei und drei zu. Verena Müller holte sich in 4:09:15 Stunden die Silbermedaille vor Tanja Stern (4:10:01).

Der Hauptorganisator Matthias Klumpp vom Nudelhersteller Alb-Gold hat gemeinsam mit den ausrichtenden Vereinen ein umfassendes Rennprogramm auf die Beine gestellt. Über die Distanz von 60 Kilometer waren etwas mehr als 200 Sportler angetreten. Bei den Frauen holte Paulina Lange vom WSV Mehrstetten in der starken Zeit von 2:12:17 Stunden den Sieg. Bei den Männern gewann Tim Hauser aus Nattheim in 2:03:48 Stunden. Über dieselbe Distanz waren auch die Gravel-Biker auf den schmaleren Reifen unterwegs. Levin Winz vom Haico Racing Team war nochmals sechs Minuten schneller als der Mountainbike-Sieger und raste nach 1:57:58 Stunden ins Ziel. Bei den Frauen war die Juniorin Anja Baumeister aus demselben Team in 2:28:51 die Erste. Im Nachwuchs- oder Einsteigerrennen über 30 Kilometer siegte Moritz Schwarzer aus Öschelbronn im Zielsprint in 1:00:32 Stunden und in der Frauenwertung Sinah Lier aus Münsingen (1:13:07). Gut angenommen mit mehr als 60 Startern wurden auch das Generationen-Rennen für Schüler bis 13 Jahre und einem erwachsenen Begleiter, sowie die eMTB Country-Tour und der Paravan Power-Flitzer Cup für die Allerjüngsten bis sieben Jahre.

100 Helfer im Einsatz

Bei der Siegerehrung bedankte sich Geschäftsführer Oliver Freidler bei den Sportlern und den vielen ehrenamtlichen Helfern. »Alb-Gold ist ein sportliches und innovatives Unternehmen. Die Trophy gehört seit 29 Jahren dazu und prägt das Firmenerscheinungsbild nach außen nachhaltig«, sagte Freidler. Trochtelfingens Bürgermeisterin Katja Fischer, die bei mehreren Rennen das Startzeichen gab, machte deutlich, wie wichtig eine solche Veranstaltung für die Region ist. »Für den Tourismus ist die Veranstaltung wichtig und setzt ein wertvolles Zeichen in der Region.«

Organisator Klumpp resümierte am Ende zufrieden: »Zum zweiten Mal haben wir Start und Ziel am Kundenzentrum – und zum ersten Mal an einem Samstag. Das kam offenbar gut an, denn die Teilnehmerzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent gestiegen. Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung.« Und neben packendem Sport war die Trophy auch wieder ein Beweis für gelebten Zusammenhalt in der Region. Rund 100 Helfer der Vereine TSV Mägerkingen, TSG Münsingen und SSV Meidelstetten sorgten für perfekte Organisation, Verpflegung und Sicherheit – ein unschätzbarer Beitrag, der die Veranstaltung überhaupt erst möglich macht. (GEA)