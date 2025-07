Achalm-Cup: Medaillenregen für Schwimmathleten im Reutlinger Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei der 41. Auflage des Achalm-Cups im Wellenfreibad in Reutlingen wurden 623 Teilnehmer registriert, die aus 31 Vereinen kamen. Die SG EWR Rheinhessen-Mainz war der Verein, der die weiteste Anreise hatte. Bei über 3.000 Starts musste das Organisationsteam der SSG-Reutlingen/Tübingen einmal mehr eine logistische Meisterleistung abliefern. Die SSG war mit 157 Schwimmern traditionsgemäß der am stärksten vertretene Verein, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte: Insgesamt holten die SSGler 118 Medaillen in den Einzel-Wettkämpfen, 44 in den Staffeln und 12 in den Mehrkampf-Wertungen.

In den Finals der offenen Wertung durften sich die SSGler über drei Siege freuen: Torben Pfister war über 50 m Rücken, Steven Stammkötter über 100 m Brust und Jerg Riethmüller über 50 m Freistil vorne. Bei den Männern konnten sich Philipp Sauer über 50 m Rücken, Wolfgang Maier über 50 m Brust, Sebastian Rombach über 50 m Schmetterling und die 200 m Lagen , Tim Weidle über 400 m Lagen, Tom Peters über 100 m Freistil und Christian Schwamm über 100 m Rücken jeweils die Silbermedaille holen. Dritte Plätze gab es für Sebastian Rombach über 50 m und 100 m Freistil , Kevin Keppler über 200 m Brust, Jerg Riethmüller über 50 m Schmetterling, Maximilian Mackenzie über 100 m Rücken und Tom Peters über 100 m Schmetterling. Bei den Frauen landeten Viktoria Max über 100 m Brust im Jugendfinale, Andrijana Stoychev über 100 m Brust im offenen Finale und Mara Bongers über 200 m Schmetterling jeweils auf dem dritten Platz.

Im offenen Finale über 100 m Brust siegreich: Steven Stammkötter von der SSG Reutlingen. Foto: JoBaur

In den Jahrgangs-Wertungen holten folgende Starter der SSG Reutlingen/Tübingen Gold: Andrijana Stoychev über 50 m Brust, Nils Leßmann über 50 m Freistil, Paula Steffan über 50 m Schmetterling, Jona Kern über 50 m Freistil und die 200 m Lagen, Tim Weidle über 50 m und über 200 m Schmetterling. Enis Osman gewann Gold über die 50 m Freistil und Brust, Viktoria Max über 200 m Brust. In den Jahrgängen ab 2013 sicherten sich Sophie Rothfuß, Lukas Ruoß und Liv Kern jeweils in zwei Disziplinen Gold, während Lotta Wolf mit gleich drei ersten Plätzen (50 m Rücken, 200 m Rücken und 200 m Lagen) die insgesamt erfolgreichste Schwimmerin der SSG war. Einzel-Gold holten außerdem Aurélien Kaiser, Maria Grumaz, Nele Vollmer, Paul Scheu, Alexander Menzel und Lena Hoth.

Erste drei Plätze für die E-Jugend

In den Staffelwettkämpfen über 50 m Freistil belegte die E-Jugend der SSG den zweiten (Julian Höchst, Gret Neu, Alexander Menze ,Liv Kern) und dritten Platz (Vitus Bangert, Amelia Paixao Martins, Julian Müller, Selin Yilmaz). Bei den D-Jugendlichen sprang der erste (Maria Grumaz, Emil Bellendir, Lena Binder, Artus Kaiser) und dritte Platz (Lukas Ruoß, Romy Frischling, Tim Rocznik, Lotta Wolf) heraus. In der offenen Wertung triumphierte das SSG-Quartett Hannes Kaufmann, Finja Kern, Jona Kern und Nils Leßmann.

Bei den 50-m-Brust-Staffeln räumte die E-Jugend der SSG die drei ersten Plätze ab: Gold holten sich Amélia Paixao Martins, Jeremy Bach, Liv Kern und Alexander Menzel, Silber ging an Frida Meinhardt, Felix Bühler, Selin Yilmaz und Paul Wang, Bronze sicherten sich Niralya Thanigaimalai, Julian Müller, Linda Schreiber und Philipp Rau. Bei der D-Jugend holten Nora Müller, Paul Scheu, Lena Binder und Adrian Munoz Chen Gold. Die Bronzemedaille erschwommen sich Luise Hafner, Maximilian Dickhuth, Lotta Wolf und Emil Bellendir.

Bei der 4 x 50-m-Lagen-Staffel war die Reutlinger/Tübinger Garde gleich drei Mal vorne: Für die E-Jugend holten Paul Wang, Greta Neu, Alexander Menzel und Liv Kern, für die D-Jugend Maria Grumaz, Emil Bellendir, Lotta Wolf und Adrian Munoz Chen sowie in der offenen Wertung Svenja Binder, Wolfgang Maier, Christopher Forschner und Eveline Lippet die Goldmedaille.

Rekord des Vaters geknackt

Im Mehrkampf gewannen Liv Kern und Lotta Wolf in ihren Altersklassen. Greta Neu wurde Zweite. Bronze sicherten sich Lea Müller, Amelia Paixao Martins, Lena Binder und Maria Grumaz. Bei den Männern sicherte sich Lukas Ruoß den ersten, Jeremy Bach und Ferdinand Macke den zweiten, Felix Bühler sowie Emil Bellendir den dritten Platz.

Außerdem bemerkenswert: Davide Petrella von der SG Schwarzwald Baar-Heuberg war angereist, um beim AchalmCup den Vereinsrekord seines Vaters über 200 m Lagen zu brechen. Der hatte 17 Jahre Bestand. Petrella schnappte sich die Bestmarke – mit 2:20,72 Minuten. (GEA)