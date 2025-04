Abbidine Makhloufi von den Reutlingen Eagles: »Ich lebe für diesen Sport«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die SSV Reutlingen 05 Eagles haben für die Saison 2025 das klare Ziel Meisterschaft in der Regionalliga und den Aufstieg in die zweite Bundesliga (GFL2) ausgegeben. Ein sehr ambitioniertes Ziel der Mannschaft von Trainer Michael Häring, denn in der Defense haben die Achalmstädter mit Lukas Grampp (Karriereende) und Daniel Arends (Ravensburg Razorbacks/GFL) zwei absolute Leistungsträger und Führungsspieler verloren. Abbidine Makhloufi soll dabei die Lücke von Arends schließen und ist neuer Kapitän der Defense bei den Eagles. »Ich lebe für die Sportart. Wir wollen langfristig weiter nach oben. Ich habe großes Vertrauen in das Team«, sagt der 22-Jährige, der im zweiten Jahr für die Achalmstädter spielt.

Die Offensive gewinnt Spiele, die Verteidigung Meisterschaften – dieses legendäre Motto gilt in dieser Runde auch für die Häring-Truppe. Um den Sprung in die Zweitklassigkeit schaffen zu können, muss die Defense der Eagles effizient spielen. Makhloufi kommt als Kapitän dabei eine zentrale Rolle zu. »Er ist der verbale Anführer, der seine Spieler zusammenhält, Ansagen gibt und die Ziele in der Defense ausgibt«, beschreibt Häring seinen Führungsspieler.

Spielt im zweiten Jahr für die SSV Reutlingen 05 Eagles: Abbidine Makhloufi. FOTO: VEREIN

Ein Großteil seines Lebens dreht sich bei Makhloufi um American Football. Der in Sindelfingen geborene und in Ehningen aufgewachsene Sohn einer deutschen Mutter und eines algerischen Vaters startete seine Karriere in der Jugend bei den Holzgerlingen Twister. Im Jahr 2019 wechselte der 22-Jährige für vier Jahre zu den Stuttgart Scorpions, bei denen er bereits Erfahrung in der zweiten Bundesliga sammeln konnte. »Die Sportart hat mich einfach gepackt«, betont Makhloufi, der nach der Mittleren Reife nun eine Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker bei Mercedes Benz in Sindelfingen absolviert.

Makhloufi hat in Reutlingen auch die Nummer vier von Arends nach dessen Abgang in die Bundesliga übernommen. Die bisherige Nummer 45 trägt nach Verletzungspause wieder Felix Gerdes. »Ich werde seine Nummer mit Respekt tragen und will seine Arbeit fortführen«, berichtet der 22-Jährige, der trotz des 30:20-Erfolgs mit dem ersten Saisonspiel gegen Holzgerlingen nicht ganz zufrieden war. »Wir haben zu viele Punkte kassiert. Zum Glück hat die Offense einen guten Job gemacht«, sagt der Defense-Kapitän, dessen Euphorie für American Football sich auch im Trainerwesen niederschlägt. Makhloufi ist neuer Defense Coordinator im U 19-Regionalliga-Team der Eagles. »Die jungen Spieler sind bei ihm gut aufgehoben. Disziplin ist für ihn sehr wichtig, als Trainer und als Spieler«, so Häring.

Auch in der Offense im Einsatz

Makhloufi sieht sich als Allrounder. 101 Kilogramm verteilen sich auf eine Körpergröße von 1,77 Meter. »Für mich sind es optimale Bedingungen für meine Position. Ich bin schnell, wendig und habe dennoch Masse und Kraft«, beschreibt sich der Inside-Linebacker selbst, der bisher von schweren Verletzungen verschont geblieben ist und sein sportliches Idol in Ray Lewis, einst bei den Baltimore Ravens aktiv, sieht.

PURPLE BOWL GEGEN FREIBURG In der Regionalliga empfangen die SSV Reutlingen 05 Eagles, die ihr erstes Spiel gegen die Holzgerlingen Twister mit 30:20 gewonnen haben, am heutigen Samstag die Freiburg Sacristans (15 Uhr, Kreuzeichestadion) zum »Purple Bowl« in Anlehnung an die gemeinsamen Vereinsfarben in lila. Freiburg bietet auf der Position des Quarterbacks mit Shakeem Mack einen US-Amerikaner auf, der das Spiel der Breisgauer bestimmen wird. »Freiburg ist noch ohne Spiel und deshalb eine Unbekannte«, sagt Eagles-Trainer Michael Häring, der wieder auf Quarterback Mike Danowski zurückgreifen kann. Mit Danowski sowie Nelson Stegmaier hat Häring nun zwei Spieler auf Augenhöhe auf der Position des Spielmachers zur Verfügung. Zeitgleich kommt es in der Oberliga zum Derby zwischen den Bondorf Bulls und den Red Knights Tübingen. (tob)

Neben seiner Rolle in der Defense wird der 22-Jährige gelegentlich auch in der Offense eingesetzt. »Wir haben da ein paar Special Plays«, verrät Makhloufi, was im Spiel gegen Holzgerlingen mit einem Touchdown auch aufging. Gelingt ihm das auch gegen die Freiburg Sacristans und er agiert mit seinem Team in der Defense gut, ist ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft möglich. (GEA)