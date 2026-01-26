Winterlauf in Pliezhausen: Lorenz Baum pulverisierte Streckenrekord

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Petrus ist ein Pliezhäuser. So viel scheint sicher. Wie könnte es sonst sein, dass in der Gemeinde mit der großen Läufertradition beim zweiten Event des Alb-Gold-Winterlauf-Cups jedes Jahr immer beste Bedingungen herrschen. So auch am Samstagnachmittag: Sechs Grad plus, Sonne, eine trockene Strecke und wenig Wind. So lieben es die Athleten. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr, die bei der LV Pliezhausen an den Start gehen. »1250 Läuferinnen und Läufer waren angemeldet und bei den Starterzahlen für alle vier Läufe haben wir die Tausendermarke mit 985 knapp verfehlt«, erzählt Simon Moser vom Leichtathletik-Verein. Und dazu ein sportbegeisterter Pliezhäuser Bürgermeister Christof Dold, der selbst gerne die Laufschuhe schnürt und traditionsgemäß die Startpistole abfeuert.

Den Auftakt machten wie immer die Jüngsten, die so genannten AOK-Kids in den Altersklassen U 14/U 16 und U10/U12 jeweils über 1,3 Kilometer. Dann ging es schon auf die Fünf-Kilometer-Runde, vorneweg die beiden Favoriten Jurij Mildner (Mildner Tragwerksplanung) und Felix Otto (LAV Stadtwerke Tübingen). Bei den Frauen stritten Alexandra Baranski (Stuttgarter Kickers) und Henrike Prokopp (Post SV Tübingen) um den Gesamtsieg.

Bei den Frauen geht es knapp zu

Mildner und Otto liefen von der Spitze aus, dicht gefolgt von Jon Krüger (EPflex Feinwerktechnik) und dem Pfullinger Michael Haas (VfL Pfullingen). So sah denn auch der Zieleinlauf aus. Triathlet Mildner gewann in 17:52 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung auf Felix Otto, seinem Dauer-Rivalen bei dieser Serie. Dritter wurde Jon Krüger in 18:03 Minuten. Keine Frage, dass Mildner die Gesamtwertung mit zwei Siegen anführt, aber Otto sitzt ihm mit zwei zweiten Plätzen dicht im Nacken. »Es waren super Bedingungen und ich bin froh, dass ich so gut unterwegs war. Unter der Woche hatte ich eine Erkältung, und ich wusste noch gar nicht, ob ich in Pliezhausen würde starten können«, sagte ein zufriedener Mildner, der wie immer von seiner Oma als Fan begleitet wurde.

Bei den Frauen ging es ebenfalls ganz knapp zu: Am Ende lief Alexandra Baranski mit einer Zeit von 21:45 Minuten neun Sekunden Vorsprung auf ihre Verfolgerin Henrike Prokopp heraus. Mit einem Sieg und einem zweiten Platz in Reutlingen hinter Hanna Klein ist Baranski Favoritin auf den Gesamtsieg. »Als Kind bin ich schon mal hier mitgelaufen, aber so richtig konnte ich mich an die Strecke nicht mehr erinnern«, meinte eine strahlende Baranski. Sie will sich auf jeden Fall mit einem Sieg in Reutlingen am 7. Februar den Gesamtsieg sichern, weil sie danach in den Urlaub fährt und deshalb beim vierten Lauf in Trochtelfingen nicht am Start ist. Ihr Ziel ist es, in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften über 800 Meter zu laufen.

Baum nach 30:25 Minuten im Ziel

Er konnte es am Ende selbst kaum glauben, als er auf die Uhr schaute und bestätigt sah, was der Streckensprecher ausrief: Neuer Streckenrekord mit 30:25 Minuten für Lorenz Baum über die zehn Kilometer. Der deutsche Marathonmeister unterbot damit die Zeit von Simon Stützel um 1:09 Minuten. "Das ist fast zu gut, so früh in der Saison", meinte Baum lachend. Aber es hat auch alles gepasst, wir hatten bei der zweimaligen Bergaufstrecke keinen Gegenwind und mit Dominik (Notz) und Jan (Kisker) hatte ich zwei Mitkonkurrenten, die immer dicht hinter mir waren, sodass das Tempo rausnehmen keine Option war." Und so blieben auch die beiden mit 30:42 Minuten und 31:27 Minuten noch unter dem bisherigen Streckenrekord und komplettierten den Dreifacherfolg für LAV Stadtwerke Tübingen.

Bei den Frauen lief Eva Dieterich (LAV Stadtwerke Tübingen) über die lange Distanz ein einsames Rennen von der Spitze weg. Sie siegte in 33:36 Minuten vor der für den TSV Holzelfingen startende Leah Hanle (35:32). Dieterich zeigte sich zufrieden: "ich war zumindest schneller als im letzten Jahr und wenn meine Trainerin (Isabelle Baumann) mich lässt, starte ich auch in Reutlingen und Trochtelfingen. Etwas enttäuscht war Hanle. Schließlich zählt sie Pliezhausen zu ihren Lieblingsstrecken. Und wenn’s klappt, will sie auf jeden Fall am 28. Februar in Trochtelfingen mitlaufen. "Ich hoffe, dass es klappt. Ich komme da direkt von Deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund." (GEA)