Welche Sport-Asse aus der Region bei der Leichtathletik-WM Chancen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier Asse aus der Region haben sich ein Ticket für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften (13. bis 21. September) in Tokio gesichert. Der GEA stellt Frederik Ruppert, Sandrina Sprengel, Eva Dieterich und Katharina Maisch vor.

Frederik Ruppert von der LAV Stadtwerke Tübingen präsentiert sich in diesem Jahr in Gala-Form. Mit seinem deutschen Rekord über 3.000 Meter Hindernis (8:01,49 Minuten) ist der 28-Jährige Zweiter der Weltjahres-Bestenliste und in den Kreis der Medaillenkandidaten aufgerückt. Kürzlich triumphierte er beim Diamond-League-Finale in Zürich und war damit der erste deutsche Lauf-Sieger in Zürich seit 1988. Was sind die Hintergründe seiner Leistungssteigerung um 14 Sekunden? »Zum einen ist das der Wechsel zu Isabelle Baumann nach Tübingen. Ich denke aber, wir haben in den letzten zwei Jahren im Laufbereich umgedacht und eine Umstellung im Training, weg von hohen Intensitäten hin zu höheren Umfängen, vorgenommen.« Für Tokio setzt er sich als Ziel »einfach das Finale, da kann dann alles passieren«.

Die Siebenkämpferin Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern triumphierte bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Dresden mit neuer Bestleistung von 6.315 Punkten. Die 21 Jahre alte Grosselfingerin, die 2023 den Titel bei den U 20-Europameisterschaften holte und 2022 Dritte der U 20-WM war, hat ihre Stärken am zweiten Tag.

Über das Nachrückverfahren hat die 26 Jahre alte Eva Dieterich von der LAV Stadtwerke Tübingen einen Startplatz ergattert. Für die Vierte des 10.000-Meter-Europacups, die ihre Bestleistung in diesem Jahr auf 31:45,18 Minuten geschraubt hat, ist der erste WM-Einsatz ein großer Erfolg.

Die Bempflingerin Katharina Maisch (28), die früher für die TuS Metzingen startete und mittlerweile für den LV 90 Erzgebirge antritt, müsste wohl in der Qualifikation an ihre Bestmarke von 19,25 Metern herankommen, um ins Finale der besten Zwölf einzuziehen. (GEA)