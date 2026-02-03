Titelregen für die Starter aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

KARLSRUHE. Bei den baden-württembergischen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Karlsruhe holten die Starter aus der Region fünf Einzel-Titel und zahlreiche weitere Medaillen. Bei den Männern triumphierte Tim Holzapfel vom LV Pliezhausen über 800 Meter, bei den Frauen siegten in den Einzel-Konkurrenzen Daria Peter (60 Meter), Luisa Herrfurth (400 Meter) und Adia Budde (800 Meter/alle LAV Stadtwerke Tübingen). Zudem gewannen in der Altersklasse U20 David Kleinschrodt von der LG Steinlach-Zollern über 200 Meter und in der Altersklasse U18 Elisabeth Nawroth vom TSV Gomaringen im Kugelstoßen.

- Ex-Football-Star zwei Mal »Vize«

Zwischen 2022 und 2025 spielte Marcel Dabo noch als Footballer in der NFL, der größten Sportliga der Welt. Nach seinem Karriereende im vergangenen Jahr will der Reutlinger nun in der Leichathletik hoch hinaus. Seit vier Monaten ist der 26-Jährige als Sprinter für den Karlsruher SC unterwegs. Vor zwei Wochen trug er sich beim Hallenmeeting im Sindelfinger Glaspalast über die 60 und 200 Meter in die Siegerliste ein. Die »Baden-Württembergischen« am Wochenende waren sein insgesamt erst fünfter Leichtathletik-Wettkampf. Über die 60 Meter musste sich Dabo nur Enrico Güntert (TV Engen) geschlagen geben (6,76 Sekunden). Der ehemalige Football-Profi kratzte mit 6,96 Sekunden an seiner persönlichen Bestzeit (6,93). Auch über die 200 Meter war in Karlsruhe nur Güntert (21,82) schneller als Dabo (22,40). Macht am Ende zweimal Silber für den Quereinsteiger.

- Holzapfel erfüllt DM-Norm

Tim Holzapfel vom LV Pliezhausen setzte sich über 800 Meter in 1:51,11 Minuten an die Spitze und erfüllte die Norm für die deutschen Titelkämpfe. Holzapfel verwies Johannes Hein vom VfL Sindelfingen (1:52,13) auf den zweiten Platz. Tsambika Jäger wurde über 3.000 Meter bei den Frauen Dritte in 9:35,47 Minuten. Lisa Griesinger landete über 800 Meter (2:18,96) auf Platz sieben und über 1.500 Meter (4:39,51) auf Rang acht. Annika Grimm holte über 60 Meter Hürden in 9,02 Sekunden Bronze in der Altersklasse U20. Ebenfalls Bronze gab es für Jannes Kuhn im Weitsprung der U18 mit 6,26 Metern. Zudem gab es für die Starter des LV Pliezhausen drei Medaillen in den Staffel-Wettbewerben. Mit der Silbermedaille geehrte wurde die U18 über 4x200 Meter in 1:38,07 Minuten in der Besetzung Fabio Di Gennaro, Jannes Kuhn, Ethan Schmidt, Leo Nock. Bronze holte die weibliche U18 über 4x200 Meter in 1:52,41 Minuten. Lena Michels, Marcia Metzger, Lene Hahn und Greta Schäfer bildeten das Team. Ebenfalls Platz drei belegte die 4x200-Meter-Männerstaffel der StG Gomaringen-Hall-Pliezhausen in 3:27,21 Minuten. Timo Koch, Julian Haag, Ethan Schmidt und Tim Holzapfel waren an diesem Erfolg beteiligt.

Gewinnt Gold und Silber: Elisabeth Nawroth vom TSV Gomaringen. Foto: Ralf Görlitz Gewinnt Gold und Silber: Elisabeth Nawroth vom TSV Gomaringen. Foto: Ralf Görlitz

- Nawroth beweist Nervenstärke

Elisabeth Nawroth vom TSV Gomaringen triumphierte in der Altersklasse U18 im Kugelstoßen. Dabei bewies die Mehrkämpferin Nervenstärke. Nach zwei ungültigen Versuchen wuchtete sie die Drei-Kilogramm-Kugel im dritten Durchgang auf 13,68 Meter hinaus. Im letzten Versuch steigerte sie sich auf 13,96 Meter - Gold. Im Weitsprung wurde Nawroth mit persönlicher Bestleistung von 5,73 Metern »Vize«. Über 60 Meter Hürden belegte Nawroth in 8,99 Sekunden den vierten Platz. Yannick Graf setzte in seinem ersten Jahr bei den Männern ein Ausrufezeichen. Über die 1.500 Meter zeigte er ein taktisch sehr kluges Rennen. In einem kontrollierten und gut eingeteilten Lauf behauptete er sich bis zum Schluss in der Spitzengruppe und sicherte sich in 3:49,30 Minuten die Bronzemedaille. Auch über die 3.000 Meter überzeugte Graf mit einer starken Leistung. In 8:23,35 Minuten lief er erneut persönliche Bestzeit. Bei den Frauen belegte Milena Fischer über 60 Meter Hürden in 8,78 Sekunden Platz acht. Die 4×400-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Gomaringen/Pliezhausen/Balingen landete in der Besetzung Larissa Klumpp, Justine Schanz, Lena Humburger und Karoline Maria Sauer in 3:57,11 Minuten den vierten Rang.

- Kompletter Medaillensatz

Die Mehrkämpfer David Kleinschrodt in der Altersklasse U20 und Leonie Schinko bei den Frauen holten für die LG Steinlach-Zollern einen kompletten Medaillensatz. Kleinschrodt war über 200 Meter in 22,51 Sekunden der Schnellste. Im Weitsprung wurde er mit 6,72 Metern Zweiter. Schinko belegte trotz leichter Oberschenkelprobleme im Weitsprung mit 5,87 Metern Platz drei. Über 200 Meter belegte sie mit 25,62 Sekunden Rang sechs und im Kugelstoßen wurde Schinko mit 10,98 Metern Siebte.

- Zwei Silberne für die TuS

Die Starter der TuS Metzingen freuten sich über zwei Silbermedaillen. Kristian Hren sprintete über 60 Meter Hürden in persönlicher Bestzeit von 8,26 Sekunden auf Rang zwei hinter dem Ludwigsburger Bruno Betz (8,09). Mandy Münkle wurde im Weitsprung mit persönlicher Bestweite von 6,01 Metern ebenfalls Zweite. Metzingens Trainer Uwe Euchner zollte seinem Schützling ein dickes Kompliment: »Diese Leistung kann man nicht hoch genug bewerten. Wir haben im Winter weder die Möglichkeit, mit Spikes zu trainieren noch eine Weitsprunggrube zur Verfügung.« Im Kugelstoßen wurde Münkle mit 11,65 Metern Fünfte. Carla Kussmaul belegte im Hochsprung mit 1,67 Metern den vierten Rang, im Kugelstoßen mit 10,38 Metern Platz neun und über 60 Meter Hürden in 9,27 Sekunden Rang zwölf. Anna-Lena Saretzki landete mit 5,27 Metern im Weitsprung auf Platz zehn und im Kugelstoßen mit 9,87 Metern auf dem elften Rang. Fünfte Plätze gab es für die TuSler Jil Unrath (U18) im Kugelstoßen mit 12,10 Metern und Liam Reips (U20) über 60 Meter in 7,10 Sekunden.

- Hanle Dritte und Vierte

Leah Hanle vom TSV Holzelfingen mischte in zwei Wettbewerben vorne mit. Über 1.500 Meter landete sie in 4:29,64 Minute auf dem dritten Platz. Siegerin wurde Katja Bäuerle (VfL Sindelfingen/4:25,66). Über 3.000 Meter kam Hanle nach 9:40,18 Minuten als Vierte ins Ziel. Gold holte Elena Burkard (LG Nordschwarzwald/9:06,96).

- Fünf Tübinger Erfolge

In den Frauen-Wettbewerben tauchte der Name LAV Stadtwerke Tübingen fünf Mal in der Siegerliste auf. Daria Peter gewann über 60 Meter in 7,41 Sekunden und wurde zudem über 200 Meter in 24,06 Sekunden Zweite. Luisa Herrfurth war über 400 Meter in 54,25 Sekunden und Adia Budde über 800 Meter in 2:05,86 Minuten die Schnellste. Über 4x200 Meter siegte das Quartett Peter, Herrfurth, Thea Brantsch und Lena Schroeder in 1:38,32 Minuten. Herrfurth, Brantsch, Peter und Budde holten in 3:45,38 Minuten Gold über 4x400 Meter. (GEA)