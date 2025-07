Talente aus der Region schnappen sich deutsche Meistertitel in beeindruckender Manier

Bitte aktivieren Sie Javascript

BOCHUM-WATTENSCHEID. Läufer Yannick Graf hat bei der deutschen Meisterschaft des U20-Jahrgangs einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sich den Titel über 1.500 Meter gesichert. »Deutscher Meister hört sich sehr gut an. Ich hatte im Vorfeld gehofft, dass es klappt. Aber dass es jetzt wirklich passiert ist, finde ich klasse«, freute sich das Top-Talent des TSV Gomaringen, nachdem er das Ziel in 3:48,22 Minuten erreicht hatte.

Vorausgegangen waren furiose Auftritte in Bochum-Wattenscheid. Genau wie im Halbfinale ließ Graf im Endlauf nichts anbrennen und stürmte der Konkurrenz von Beginn an davon. Beim Rundengong hatte der 18-Jährige bereits 40 Meter Vorsprung vor seinen Verfolgern. Zwar konnte der Informatik-Student gegen Ende sein Tempo nicht mehr ganz halten, doch der zweitplatzierte David Scheller (3:49,48 Minuten) und Luis Heymann (3:49,50) kamen nicht mehr heran.

Bereit für die EM

»Es war mein Plan, ein schnelles Rennen zu machen, damit nicht zu viele hinterherkommen. Ich wollte damit vor allem ein Gerangel vermeiden, was ich nicht so gerne mag«, erklärte er seine Strategie im Interview mit leichtathletik.de. Nach seinen zwei Erfolgen bei den baden-württembergischen Meisterschaften (1.500 und 3.000 Meter) und dem jüngsten Sieg auf Bundesebene ist der 18-Jährige bereit, bei der U20-Europameisterschaft in Tampere (Finnland, 7. bis 10. August) erste internationale Erfahrungen zu sammeln, wie sein Trainer Alexander Seeger verriet, der mit seinem Schützling sehr zufrieden ist: »Eine 3:48 im Alleingang ist extrem stark, wenn man bedenkt, dass seine Bestzeit bei 3:46 liegt. Er ist richtig gut in Form.«

Kelson De Carvalho lässt der Konkurrenz keine Chance. Foto: Ralf Görlitz

Nicht weniger beeindruckend war der Auftritt von Diskus-Ass Kelson De Carvalho, den nicht mal ein Feueralarm im Stadion aus der Ruhe bringen konnte. Der Nachwuchs-Mann der LG Steinlach-Zollern feuerte die Scheibe bereits im ersten Versuch auf 55,74 Meter, was zum Titelgewinn gereicht hätte, doch damit nicht genug. Im dritten Anlauf legte er noch einen drauf und verbesserte die Tagesbestweite auf 57,77 Meter. Glücklich war der 18-Jährige nur teilweise: »Mein Ziel war es zu gewinnen, das habe ich geschafft. Allerdings habe ich beim Einwerfen gesehen, wie weit es gehen kann. Deswegen wollte ich mehr. An die 60 Meter hätte es schon gehen können. Aber das kommt dann in Tampere.« Auch bei der U20-EM ist De Calvalho einer der heißen Anwärter auf eine Medaille. Zwischenzeitlich musste der Wettkampf wegen eines Feueralarms im Stadion kurz unterbrochen werden.

Knapp am Podium vorbei schrammte Liam Reips. Im U18-Feld der 100-Meter-Sprinter belegte er den vierten Platz (10,88 Sekunden). Bereits vor dem Finale durfte sich der Starter der TuS Metzingen freuen. Im Vorlauf verbesserte der 17-Jährige seine persönliche Bestzeit auf 10,96 Sekunden, im Halbfinale dann sogar auf 10,85 Sekunden. (GEA)