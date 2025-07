Tübingen feiert Triathlon-Stars

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auch in diesem Jahr war der Mey Generalbau Triathlon in Tübingen ein voller Erfolg. Rund 1.600 Teilnehmer schwammen, radelten und liefen am Sonntag durch die Universitätsstadt. Angefeuert wurden sie dabei von Tausenden begeisterten Zuschauern, die die Banden säumten.

Neben den Jedermanns-Wettbewerben in der Kurz-, Sprint- und Schnupperdistanz machte auch in diesem Jahr wieder die Triathlon-Bundesliga in Tübingen Halt. Pünkltich zu Beginn des Wettbewerbs setzte ein leichter Regenschauer ein. Stürze blieben auf den nassen Straßen aber glücklicherweise aus. Angeführt von der Niederländerin Rachel Klamer, Siegerin der Einzelwertung (55:16 Minuten), entschied das Team PV Triathlon TG Witten den Frauen-Wettbewerb für sich. Dadurch sichert sich der Titelverteidiger nach den ersten zwei Saison-Rennen den ersten Tabellenplatz. Bianca Bogen (Witten) lief als beste Deutsche nach 55:42 Minuten auf Rang drei ins Ziel ein.

Plattfuß sorgt für Aufgabe

Bei den Männer holte sich Mark Devay den Sieg in der Einzelwertung (48:32 Minuten). Mit seiner Mannschaft Metallart-Team AST Süßen gelang ihm außerdem ein überraschender Sieg in der Teamwertung. Nach dem Rennen fand der Ungar lobende Worte für die Austragungsstadt: »Ich habe vor zehn Jahren bereits ein Rennen hier bestritten und freue mich zurück zu sein. Tübingen ist eine schöne Stadt und ich bin glücklich über meinen Sieg hier.«

Titelverteidiger Hylo Team Saar belegte lediglich den zehnten Platz. Bester Deutscher war Rico Bogen (Team Berlin). Der Bruder von Bianca Bogen und Ironman-Weltmeister aus dem Jahr 2023 lief als Vierter ins Ziel (49:10). Einer der Topfavoriten auf den Sieg in der Einzelwertung, Henry Graf aus dem Team Darmstadt, zog sich beim Radfahren einen Plattfuß am Hinterreifen zu und musste das Rennen daraufhin aufgeben. In der Tabelle übernimmt der Tagessieger AST Süßen die Führung.

Bevor die Bundesliga-Profis an den Start gingen, standen die Jedermann-Wettbewerbe an. Los ging es mit der Kurzdistanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 43 Kilometer Radfahren und 9,7 Kilometer Laufen). Diese konnte bei den Männern Nicolas Mehrer (LG Steinlach-Zollern) nach 1:56,44 Stunden für sich entscheiden. Die beiden Tübinger Jurij Mildner (Racextract-racing-team) und Felix Otto (Mey Post-SV Tübingen) komplettierten das Podium. Der Vorjahressieger Mildner war vom Tübinger Publikum begeistert: »Ich habe es richtig genießen können, die Stimmung war super. Ich habe an jeder Ecke jemanden gekannt und wurde dadurch nach vorne gepusht«.

Bei den Frauen belegte ein Trio des Mey Post-SV Tübingen das Podium: Vivien Bartosch (2:14,10 Stunden), Hannah Graf (2:19,37) sowie Lavinia Burkhardt (2:25,58). Die Einzelwertung im Rennen über die Sprintdistanz bei den Männern (750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 4,7 Kilometer Laufen) entschied Jon Krüger (Mey Post-SV Tübingen) nach 1:03,32 Stunden für sich. Auch bei den Frauen kam die Siegerin vom Mey Post-SV Tübingen: Eva Estler lief nach 1:09,48 Stunden über die Ziellinie. Am Ende feierten aber nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer, die über den ganzen Tag hinweg für eine tolle Atmospähre sorgten. (GEA)