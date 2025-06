Starke Auftritte von Graf

Bitte aktivieren Sie Javascript

LANGENSTEINBACH. Auftrag erfüllt. In souveräner und beeindruckender Manier. »Yannick hatte von mir den Auftrag erhalten, beide Rennen alleine zu gestalten«, berichtet Trainer Alexander Seeger. Und was passierte? Yannick Graf vom TSV Gomaringen triumphierte bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften in der Altersklasse U 20 sowohl über 1.500 als auch über 3.000 Meter. Über 1.500 Meter stürmte der in Nehren wohnende Graf nach 3:50,01 Minuten ins Ziel – und hatte einen Vorsprung von über zwölf Sekunden auf den Zweiten Robin Börsken (Stuttgarter Kickers). Im Rennen über 3.000 Meter wurde Graf in 8:46,36 Minuten gestoppt. Der Zweite Linus Schaller von der LG Region Karlsruhe kam nach 9:18,32 Minuten ins Ziel.

U 20-EM im Visier

Das große Ziel von Graf in dieser Saison heißt Tampere – dort werden vom 7. bis 10. August die U 20-Europameisterschaften ausgetragen. »Yannick hat gute Chancen auf eine Nominierung«, glaubt Seeger. Mit seiner Bestzeit von 3:46,54 Minuten liegt er in der deutschen Jahres-Bestenliste auf Platz zwei hinter Tristan Kaufhold (SSC Hanau-Rodenbach/3:45,15). In zwei Wochen, bei den deutschen U 20-Titelkämpfen in Wattenscheid, will sich Graf mit einer vorderen Platzierung das EM-Ticket schnappen.

Einen dritten Titel bei den Landesmeisterschaften für den TSV Gomaringen holte Milena Fischer, die in der U 20 über 100 m Hürden in 14,04 Sekunden siegte und Katja Hiller (LG Wlfen/14,18) auf den zweiten Platz verwies. Die in Bisingen wohnende Fischer trainiert bereits seit drei Jahren bei Seeger und wechselte zu Beginn dieser Saison vom TB Tailfingen zum TSV Gomaringen. (kre)