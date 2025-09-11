Speerwerfer Julian Weber: »Eine WM ist etwas ganz anderes«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Speerwerfer Julian Weber lieferte als Sieger des Diamond-League-Finales in Zürich eine Empfehlung für die bevorstehende Leichtathletik-WM in Tokio ab (13. bis 21. September). Als Weltjahresbester mit 91,51 Metern wird er als Titelanwärter gehandelt. Weber will endlich den Fluch der vierten Plätze bei Großereignissen ablegen und eine Medaille gewinnen.

GEA: Herr Weber, mit welchem Gefühl sind Sie aus Zürich nach Tokio aufgebrochen?

Julian Weber: Es ist ein überragendes Gefühl. Ich habe eine perfekte Umsetzung geschafft, von dem, was ich mir vorgenommen hatte. Ich kann es kaum glauben, es ist so schön, nach so langer Zeit ganz oben zu stehen.

»Ich werde nicht mit der Brechstange rangehen, um weit zu werfen«

Sie hatten einen Top-Auftakt zu Saisonbeginn in Doha mit Weltjahresbestleistung von 91,06 Metern, im Letzigrund legten Sie zwei weitere Weltjahresbestleistungen auf 91,51 Meter nach. Nun könnten Sie in Tokio einen Top-Abschluss dransetzen…

Weber: Das würde ich gerne annehmen. Für Tokio hat der Wettkampf in Zürich noch einmal eine Menge Selbstvertrauen gebracht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde mit Selbstvertrauen reingehen: Der Anlauf sitzt, die Technik passt. Ich werde nicht mit der Brechstange rangehen, um weit zu werfen. Es stimmt alles, ich freue mich einfach auf Tokio.

Die Konkurrenz scheint momentan nicht ganz dran zu sein …

Weber: Ja, das stimmt. Aber es ist auch ein wenig glücklich verlaufen, dass ich in Zürich gleich im ersten Versuch über 90 Meter werfen konnte. Ich will dies bei der WM genau so machen, und dann hat es hoffentlich dieselbe Wirkung. Aber in Tokio werden die Karten noch einmal neu gemischt, da werden sicher drei, vier Werfer dazu kommen, die weit werfen können. Man weiß nie, eine WM ist noch mal etwas ganz anderes.

Julian Weber ist reif, nicht für die Insel, sondern für eine Medaille?

Weber: Ich bin reif, um noch weiter zu werfen, am liebsten bei der WM. Wenn ich damit eine Medaille gewinne, bin ich sehr, sehr glücklich.

Wie sieht die letzte Vorbereitung aus?

Weber: Nicht mehr hart trainieren. Ich bin in einer Super-Form. Werde viel Physio und Massage machen, um mich geschmeidig und gut zu fühlen. Das ist der Weg. Durch meine Achillessehnenprobleme, eine Reizung, fehlen mir in den letzten Monaten viele Sprünge und Sprints. Deshalb werde ich versuchen, auf den Beinen lebendig zu werden.

Bei Olympia 2021 in Tokio hatten einige Werfer, auch Johannes Vetter, Probleme mit dem Belag an der Anlage. Wie ist das für Sie?

Weber: Ich hatte keine Probleme mit dem Belag, bin nicht weggerutscht.

Johannes Vetter, jahrelang einer der überragenden Speerwerfer weltweit, ist nicht dabei. Beschäftigt Sie dies?

Weber: Natürlich, ich habe so viele Jahre mit Johannes Wettkämpfe bestritten. Es ist sehr schade um seine gesundheitlichen Probleme. Ich hoffe, dass er sie doch noch in den Griff bekommt und wieder zurückkommt. (GEA)