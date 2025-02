Michael Schäfer vom LV Pliezhausen holt zwei Titel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim internationalen Hallenmeeting »Metz Mosselle Athletor« in Metz waren mit Tsambika Jäger und Tim Holzapfel zwei Athleten des LV Pliezhausen am Start. Jäger erzielte im B-Lauf der Frauen über 3.000 m in 9:21,20 Minuten eine persönliche Bestleistung und landete auf Platz sieben. Sie verbesserte damit ihre Freiluft-Bestmarke aus der vergangenen Saison um über drei Sekunden. Der neue baden-württembergische Hallenmeister Tim Holzapfel wurde in 1:51,11 Minuten Vierter im D-Lauf über 800 m, womit er nicht ganz zufrieden war.

Bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der Masterklassen in Karlsruhe gewann Michael Schäfer vom LV Pliezhausen in der Altersklasse M 55 Gold über 800 und 1.500 m. Die 800 m lief er in 2:13,27 und die 1.500 m in 4:42,71 Minuten. Sein Vereinskollege Vincenzo di Gennaro (M 50) gewann in 28,82 Sekunden Bronze über 200 m. Über 60 m belegte er in 8,53 Sekunden Platz vier.

Bei den deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften triumphierte in Fünfkampf der Frauen Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern (wir berichteten). Ihre neue Vereinskollegin Leonie Schinko, die vom TSV Ansbach zur LG kam, belegte im Fünfkampf der Altersklasse U 20 mit 3.766 Punkten den vierten Platz. (GEA)