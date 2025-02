Metzinger Leichtathletin Mandy Münkle in Topform

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Bei den württembergischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in der Ulmer Messehalle trumpften die Starterinnen der TuS mächtig auf. Mandy Münkle gewann mit einer persönlichen Bestleistung den Titel im Fünfkampf der Frauen. Auch der Mannschaftstitel ging an die TuS.

Münkle lief die 60 m Hürden in 8,88 Sekunden, überquerte im Hochsprung 1,68 m, kam im Kugelstoßen auf 12,65 m, wurde im Weitsprung mit 5,80 m notiert und lief die 800 m in 2:36,54 Minuten. Mit 3.871 Punkten siegte Münkle vor Marit Höner (3.404/TSV Gomaringen). Mit Carla Kussmaul auf Rang vier (3.238), Anna-Lena Saretzki als Fünfte (3.190) und Aileen Türk auf Rang elf ging der Mannschaftstitel an die TuS Metzingen.

Bei den Titelkämpfen der Altersklasse U 20 errangen die Mehrkämpferinnen des LV Pliezhausen in der Besetzung Annika Grimm, Ira Schmiling und Luisa Votteler die Silbermedaille in der Mannschaftswertung. Mit 7.638 Punkten mussten sie sich nur der LG Filstal geschlagen geben. Im Einzel holte Annika Grimm mit 2.969 Zählern die Bronzemedaille. Mats Rolofsen verpasste die Bronzemedaille um lediglich acht Punkte. Mit 4.264 Punkten erreichte er Platz vier.

Noch ein Nachtrag von den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund. Hürdensprinter Kristian Hren von der TuS Metzingen präsentierte sich auf den Punkt fit und lief bei seinem Saisonhöhepunkt in 8,34 Sekunden zu einer persönlichen Bestzeit über 60 m Hürden. Hren belegte im mit acht Läufern besetzten zweiten Halbfinale Platz sechs. (GEA)