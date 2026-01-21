Marcel Dabo aus Reutlingen: Aus der NFL zum Sprinter bei Olympia?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es war im Mai 2025. Die Freundin von Marcel Dabo war erst zwei Tage zuvor in die USA gereist, um mit ihm gemeinsam Urlaub in der freien Woche zu machen. An einem Donnerstag hätte er aus dem Nichts eine Nachricht von den Verantwortlichen der Indianapolis Colts bekommen, die damals das Trainerteam in der Defensive ausgetauscht hatten. Fast zeitgleich meldete sich auch sein Agent bei ihm. Er solle bitte ins Büro des Managements kommen. Das bedeutet in der Regel nichts Gutes für einen Spieler. »Da weist du dann eigentlich direkt, was Sache ist«, sagt Dabo. Was der 26-Jährige damit meint: Seine Entlassung in der NFL.

Aufgrund der Statuten kann das im US-Sport - anders als in Europa, wo es einen triftigen Grund für eine Kündigung geben muss - einem Spieler jederzeit passieren. Das ist das System. Doch wie läuft ein solches Gespräch mit dem Manager ab? »Kurz und schmerzlos. Danach geht's in der Kabine an seinen Spind, man packt kurz seine eigene Sachen ein und dann war's das auch«, erzählt der Reutlinger. Drei Jahre gingen binnen weniger Minuten zu Ende. Rund drei Jahre, so lange dauert übrigens eine durchschnittliche NFL-Karriere.

»Ich habe meinem Agenten geschrieben, dass ich mit Football aufhöre. Ich werde nicht mehr spielen. Weder in Europa, noch in den USA, Kanada oder Japan.«

»Der Urlaub danach mit meiner Freundin hat echt gut getan. Aber als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, hat es schon ordentlich mental reingehauen«, berichtet Dabo. Wie soll es auch anders sein bei einem Mann, der sich den Traum seines Lebens erfüllt hatte, Tag und Nacht dem American Football alles unterordnete und plötzlich vor dem gefühlten sportlichen Nichts stand. Am Anfang habe er sich noch Hoffnungen gemacht, dass ja vielleicht noch der Anruf eines anderen NFL-Team eintrudeln könnte. Zur Wahrheit gehört aber, dass es für internationale Spieler schwer ist, wieder den Weg zurück in die beste Football-Liga der Welt zu finden, wenn sie einmal raus sind. Das wusste auch Dabo. Was also tun?

"Ich habe mir überlegt: Wird das noch etwas? Und zudem gedacht: Ich habe echt viele Opfer gebracht in den letzten Jahren. Bin ich bereit, weiterhin diese Opfer zu bringen? Und will ich noch einmal rübergehen und diesem Traum nachgehen, obwohl ich in einer anderen Sache glücklicher werde?", sind die Fragen, die sich der Reutlinger nach seiner Rückkehr von den Indianapolis Colts ins Schwabenland stellte. Nach reichlicher Bedenkzeit stand sein finaler Entschluss fest. »Ich habe meinem Agenten geschrieben, dass ich mit Football aufhöre. Ich werde nicht mehr spielen. Weder in Europa, noch in den USA, Kanada oder Japan.«

Marcel Dabo trainiert zwei- bis dreimal pro Woche in Karlsruhe. Foto: Privat Marcel Dabo trainiert zwei- bis dreimal pro Woche in Karlsruhe. Foto: Privat

Gleichzeitig war für Dabo klar, dass er seine sportliche Profi-Karriere unbedingt fortsetzen möchte. Doch es gab zwei Bedingungen. Mindestens genau so ambitioniert sollte es sein. Und außerdem eine Sportart, in der der 26-Jährige deutlich mehr Einfluss auf das sportliche Endergebnis hat als im Football. Denn im Teamsport sei man schon auch immer ein bisschen abhängig von anderen, äußeren Faktoren, wie der Reutlinger betont.

Dabo legte sich schließlich fest. Er will seine athletischen Fähigkeiten nutzen, um als Sprinter künftig für Schlagzeilen zu sorgen. »In der Leichtathletik habe ich es jetzt schwarz auf weiß: Entweder du bist schnell oder zu langsam. Wenn ich es nicht packe, dann liegt es nur an mir. Damit bin ich cool. Vielleicht ist es jetzt auch zu spät, keine Ahnung. Ich will es jedenfalls herausfinden. Dieser Weg und Prozess erfüllt mich total.«

Seit Oktober 2025 ist der Reutlinger Teil des Leichtathletik-Teams vom Karlsruher SC. Dort trainiert er zwei- bis dreimal pro Woche unter der Leitung von Udo Metzler. Der Kontakt kam über einen Bekannten von Dabo zustande. An allen anderen Tagen schuftet er in seiner Heimatstadt. Metzler war bereits viele Jahre Bundestrainer im Dreisprung und coachte auch den deutschen Sprint-Nachwuchs. Er ist ein sehr erfahrener Mann, der sich seit seinem Einstieg in die Leichtathletik in den 1980er-Jahren einen Namen gemacht hat.

Marcel Dabo setzte am vergangenen Samstag beim traditionellen Leichtathletik-Hallenmeeting in Sindelfingen zwei Ausrufezeichen. Foto: Stefan Mayer/Eibner Marcel Dabo setzte am vergangenen Samstag beim traditionellen Leichtathletik-Hallenmeeting in Sindelfingen zwei Ausrufezeichen. Foto: Stefan Mayer/Eibner

Dass Dabo der geborene Wettkämpfer ist, steht außer Frage. Das zeigt sich allein daran, als er gleich wieder davon schwärmt, dass es in seiner neuen Sportart jetzt nur noch eines gebe: »Mich und die Zeit. Das ist die reinste Form des Wettkampfs.« Gleich danach lässt der ehemalige NFL-Profi mit einem Satz aufhorchen: »Ich will zu den Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.« Viele dürften ihn für größenwahnsinnig halten, schließlich hat er erst vor drei Monaten als Leichtathlet angefangen. »Ja ich weiß, dass das schwer wird«, räumt Dabo direkt im Anschluss ein. »Aber ich versuch’s und ordne ab sofort alles wieder diesem einen Ziel unter. Wenn du nicht selber an dich glaubst, wer soll es dann?«

Wie leicht oder schwer fällt es einem solch athletischen Mann, der seit Kindestagen immer zu den Schnellsten gezählt hatte, sich nun plötzlich gegen Gleichgesinnte zu behaupten, die teilweise schon ihr ganzes Leben das Sprinten professionell betreiben? »Football-Training ist etwas ganz anderes. Da geht es darum, 30 oder 40 Meter schnell zu sein. Beim Sprinten ist es dagegen entscheidend, danach weiterlaufen zu können und über 60, 100 oder 200 Meter schnell zu sein«, sagt sein Coach dem GEA.

» Ich bin ein schneller Typ, aber um Weltklasse zu laufen, brauchst du die Technik dafür.«

Doch wie kann man so etwas trainieren? »Speed kann man nicht forcieren, Speed passiert einfach«, betont Dabo und schmunzelt. So einfach ist es dann jedoch auch wieder nicht. Zwar besitzt der 26-Jährige alle Anlagen dafür, ein erfolgreicher Sprinter zu werden. Doch jetzt kommt es auf die Feinheiten an. »An sich ist es ein simpler Bewegungsablauf, der halt perfektioniert werden muss. Ich bin ein schneller Typ, aber um Weltklasse zu laufen, brauchst du die Technik dafür.«

Zum Beispiel der Winkel beim Start, die Hüftstellung, Schrittlänge oder Schrittfrequenz. Ein wichtiger Punkt besteht für die Sprinter auch darin, während eines Rennens nicht zu verkrampfen, weil man unbedingt schneller rennen möchte. Außerdem musste der Reutlinger zunächst auch an Gewicht verlieren. »Damit ich effizient laufen kann«, erklärt er. Der 1,83 Meter große Modell-Athlet brachte zu NFL-Zeiten 94 Kilogramm auf die Waage. Aktuell steht er bei 87 Kilogramm.

Marcel Dabo will sich für die Deutschen Hallen-Meisterschaften Ende Februar in Dortmund qualifizieren. Foto: Privat Marcel Dabo will sich für die Deutschen Hallen-Meisterschaften Ende Februar in Dortmund qualifizieren. Foto: Privat

Was läuft Dabo derzeit über die 100 Meter? »Keine Ahnung, ich bin im Training noch keine 100 Meter gelaufen. Ich bin 120 gelaufen, 80 und 150. Oder wenn wir auf die 60 Meter trainieren, dann 50 oder 70. Es soll kontraproduktiv sein, eine Zeit zu wissen und diese regelmäßig zu testen«, berichtet der Schwabe. Zu Schulzeiten, erinnert er sich, müsste es über die Leichtathletik-Königsdisziplin eine 10,6 oder 10,7 gewesen sein. Einen groben Richtwert wo Dabo aktuell steht, bekam man in den letzten Wochen zu sehen.

Seinen ersten Wettkampf in der laufenden Hallen-Saison bestritt Dabo am 4. Januar in Offenburg. Bei seinem Debüt lief er über 60 Meter in 7,09 Sekunden über die Ziellinie. Eine Woche später in Mannheim folgte eine Zeit von 7,04. Am vergangenen Samstag setzte der Reutlinger beim traditionellen Leichtathletik-Hallenmeeting im Sindelfinger Glaspalast ein Ausrufezeichen. Er krönte sich im 60-Meter-Finale mit 6,95 Sekunden zum Sieger. Im Vorlauf hatte Dabo eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt (6,93). Zum Vergleich: Die Bestleistung des Hamburgers Owen Ansah, der 2024 in Braunschweig als erster Deutscher die 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen ist (9,99), über 60 Meter liegt bei 6,58 Sekunden.

»Nach vier Monaten in der Leichtathletik bei den deutschen Titelkämpfen zu laufen, wäre der Wahnsinn. Er macht einen richtig guten Job.«

Dabos erstes Ziel für dieses Jahr ist es, sich für die Deutschen Hallen-Meisterschaften Ende Februar in Dortmund zu qualifizieren. Primär gehe es aber in seiner Debüt-Saison für ihn darum Wettkampf-Erfahrung zu sammeln und die Lernkurve kontinuierlich nach oben zu treiben, wie er ergänzt. KSC-Trainer Metzler, der die Zusammenarbeit mit dem 26-Jährigen als sehr einfach bezeichnet, weil dieser extrem lernwillig sei, betont: »Nach vier Monaten in der Leichtathletik bei den deutschen Meisterschaften zu laufen, wäre der Wahnsinn. Er macht einen richtig guten Job.« Die A-Norm für eine DM-Teilnahme über 60 Meter liegt bei 6,78 Sekunden. Im vergangenen Jahr sei man jedoch mit einer Zeit von 6,88 Sekunden dabei gewesen. Da Dabo sich in jedem seiner bisherigen Wettkämpfe steigern konnte, scheint das alles andere als unrealistisch.

Und was sagt der erfahrene Coach eigentlich über das große Ziel seines neuen Schützlings, 2028 für Deutschland in Los Angeles dabei zu sein? Metzler nennt es ein sehr hohes Ziel. Schließlich lag die Norm für eine Olympia-Teilnahme bei den Spielen in Paris 2024 bei 10,0 Sekunden. »Das ist schon heftig. Realistischer wird es für ihn sein, über 200 Meter oder die Staffel reinzukommen. Wir werden auch im Verein jetzt Staffel laufen, damit Marcel da auch Routine bekommt. Wir müssen von Jahr zu Jahr schauen.« Übrigens krönte sich Dabo auch über die 200 Meter beim Hallen-Meeting zum Sieger (22,17 Sekunden). Auch das SWR war in Sindelfingen vor Ort, um über den ersten größeren Wettkampf des Neu-Sprinters zu berichten.

»Damals haben mich viele Leute auch ausgelacht, als ich gesagt habe, dass ich es in die NFL schaffen möchte.«

Was macht der 26-Jährige neben der Leichtathletik? Der Reutlinger hat sich durch seine Geschichte und die NFL-Zeit eine große Community auf Social Media aufgebaut. Auf Instagram folgen ihm 69.400 Personen. »Ich vermarkte mich auch selbst. Man lebt auch von den Werbeeinnahmen«, berichtet er. Seit wenigen Wochen betreibt Dabo auch einen Youtube-Kanal, auf dem er die Zuschauer bei seinem Weg in der Leichtathletik mitnimmt. Außerdem spielt er mit dem Gedanken, ein Sportmanagement-Fernstudium anzufangen. Ganz klar im Mittelpunkt steht jedoch seine neue Sportler-Karriere in der Leichtathletik.

Abschließend stellt sich die Frage: Was haben die vergangenen Jahre und auch der zum Teil öffentliche Ruhm mit dem ehemaligen Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums gemacht? Dabo überlegt lange. Dann antwortet der Ex-NFL-Spieler: »Persönlicher Erfolg wird nicht daran bemessen, wie viel Geld du verdienst oder Bälle du als Football-Verteidiger abfängst. Es geht darum, in welche Richtung du dich währenddessen als Mensch entwickelst. Und das Mindset, das ich mir in dieser Zeit erarbeitet habe, kann mir keiner nehmen. Ich kann nur gewinnen. Ich erinnere mich noch genau daran, dass mich damals einige Leute belächelt haben, als ich gesagt habe, dass ich es in die NFL schaffen möchte.« Ein Reutlinger als Sprinter bei Olympia? Marcel Dabo will noch einmal das scheinbar Unmögliche möglich machen. (GEA)