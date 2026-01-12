Lorenz Baum und Leah Hanle gewinnen Auftakt beim Alb-Gold Winterlauf-Cup

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den vergangenen etwas mehr als zwei Jahrzehnten hat sich die Alb-Gold-Winterlaufserie zu der Laufveranstaltungsreihe schlechthin hier in der Region entwickelt. Tendenz weiter steigend. Das wohl beste Indiz dafür ist, dass zum einen immer mehr Läuferinnen und Läufer nicht nur aus den Kreisen Reutlingen und Tübingen teilnehmen. Ob vom Bodensee, von der Ostalb oder aus dem Badischen fahren Athleten hierher.

»Mittlerweile nähert sich die Teilnehmerzahl für den Gesamtwettbewerb der 1.000er-Grenze«, sagte Moderator Matthias Klumpp. An der Kreuzeiche starteten bei der 23. Auflage der Serie 650 über die zehn Kilometer Distanz und 300 über die fünf Kilometer. Dazu noch die Kinder und Jugendlichen, die in zwei Altersklassen jeweils über 1,5 Kilometer auf die Strecke gehen.

Sieger über die 10 Kilometer bei den Männern: Lorenz Baum von der LAV Stadtwerke Tübingen. Foto: Frank Pieth Sieger über die 10 Kilometer bei den Männern: Lorenz Baum von der LAV Stadtwerke Tübingen. Foto: Frank Pieth

»Die Zuschauer können sich auf spannende Wettkämpfe freuen«, meinte Matthias Klumpp noch kurz vor dem Start in Reutlingen am Samstagnachmittag. Vor allem beim Zehn-Kilometer-Lauf sei das Feld in diesem Jahr leistungsmäßig sehr dicht beieinander. Aber als wollten ihn gleich zwei Protagonisten Lügen strafen, rannte Alb-Gold-Dominator Lorenz Baum die Männerkonkurrenz in Grund und Boden und Leah Hanle brachte noch mehr Abstand zwischen sich und ihre Mitläuferinnen.

Die Tage zuvor hatten doch viele Läuferinnen und Läufer angesichts der Witterungsbedingungen Bedenken, wie sich die Runde, teilweise als Naturstrecke ausgelegt, präsentieren würde. Aber weiterer Schnee war bis zum Start ausgeblieben, es war zwar kalt, aber nur wenige Stellen waren gefährlich, weil matschig und so machten einige doch kurzzeitig Bekanntschaft mit ihrem eigenen Hosenboden.

Frisch aus dem Trainingslager in Portugal gekommen, läuft Leah Hanle (TSV Holzelfingen) bei den 10 km der Frauen auf Platz eins. Foto: Frank Pieth Frisch aus dem Trainingslager in Portugal gekommen, läuft Leah Hanle (TSV Holzelfingen) bei den 10 km der Frauen auf Platz eins. Foto: Frank Pieth

Wie üblich machten die Teilnehmer über die Kurzdistanz den Anfang. Der Tübinger Jurij Mildner unterbot seine Bestleistung aus dem Vorjahr, die ebenfalls zum Sieg gereicht hatte, nochmals um 20 Sekunden und gewann in 16:12 Minuten vor dem Pfullinger Michael Haas, der acht Sekunden später ins Ziel kam. Der Vorjahreszweite Felix Otto (LAV Stadtwerke Tübingen) lief in 16:26 Minuten auf den dritten Rang.

»Vor zwei Tagen als noch Schnee lag hatte ich echt ein bisschen Bammel vor der Strecke, aber heute waren bis auf zwei oder drei matschige Stellen die Bedingungen gut«, sagte ein überglücklicher Jurij Mildner. Das Triathlon-Talent (Jahrgang 2001) nutzt die Winterlaufserie zur Vorbereitung. Höhepunkt für den Sportstudenten ist Mitte September ein Triathlon in Italien über die Langdistanz.

Hallen-Europameisterin Hanna Klein mit Kurzausflug

Nur eine Minute und acht Sekunden langsamer war die schnellste Frau über die Kurzdistanz unterwegs (17:20): Hanna Klein von der LAV Stadtwerke Tübingen. Die 32-Jährige aus Landau in der Pfalz gehört zur Deutschen Läuferelite und wurde 2023 Hallen-Europameisterin. »Mich hat es einmal kurz hingelegt, es waren doch einige Matschpassagen«, erzählte sie. Für sie bleibt Reutlingen jedoch der einzige Start bei der Alb-Gold-Serie. Sie konzentriert sich auf die Hallensaison.

Während noch immer Teilnehmer der Kurzdistanz über die Ziellinie liefen, kam mit leichtem Schritt, kurzem Hemd und kurzer Hose, aber mit Handschuhen Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen) harangestürmt. Er war mit 31:49 Minuten zwar zwölf Sekunden langsamer als bei seinem Vorjahressieg, von der Konkurrenz war jedoch nichts zu sehen. Eine Minute und fünf Sekunden später erst kam Teamkollege Christian Reusch. Niklas Unger machte den Dreifachsieg der LAVler in 34:43 Minuten komplett.

Baum war komplett mit sich und den Bedingungen zufrieden: "Die matschigen Stellen habe ich umlaufen, das hat etwas Zeit gekostet", meinte er hinterher. Er will auch in diesem Jahr wieder möglichst alle vier Rennen der Serie bestreiten. "Für mich ist das die ideale Vorbereitung auf den Marathon, meinte der Deutsche Meister in dieser Disziplin.

Leah Hanle zwei Minuten vor Hannah Graf

Wie immer mit Bruder an der Seite und strahlendem Lächeln im Gesicht, lief Leah Hanle (TSV Holzelfingen) in 36:33 Minuten als Siegerin bei den Frauen und Gesamtelfte ins Ziel. Exakt zwei Minuten dahinter landete Hannah Graf (Post SV Tübingen) vor Célia Déglon (Stade Lausanne Athléthisme) 40:02.

Hanle kam aus dem Trainingslager in Portugal: »Wir sind direkt vom Flughafen hierher gefahren, ich konnte mich nicht mal aufwärmen«, meinte die Holzelfingerin überglücklich. Wie viele Läufe der Serie sie mitmacht, weiß sie noch nicht: »Priorität haben für mich die Deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund über 3.000 Meter auf der Bahn.« Der 2. Lauf der Winterlaufserie steigt am 24. Januar in Pliezhausen. (GEA)