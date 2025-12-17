Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Leichtathletik

Leichtathlet des Jahres: Tübinger Ruppert und Grosselfingerin Sprengel nominiert

Ehre für zwei Leichtathleten aus der Region: Hindernisläufer Frederik Ruppert und Siebenkämpferin Sandrina Sprengel stehen für Preis zur Wahl. Die Konkurrenz allerdings hat es in sich.

Frederik Ruppert gewinnt im Jahr 2025 unter anderem das Finale der Diamond League in Zürich.
Frederik Ruppert gewinnt im Jahr 2025 unter anderem das Finale der Diamond League in Zürich. Foto: Thoma/Witters
Frederik Ruppert gewinnt im Jahr 2025 unter anderem das Finale der Diamond League in Zürich.
Foto: Thoma/Witters

REUTLINGEN. Der Tübinger Hindernisläufer Frederik Ruppert und die Grosselfinger Siebenkämpferin Sandrina Sprengel stehen zur Wahl als Leichtathleten des Jahres. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ruft mit dem Förderverein »Freunde der Leichtathletik« sowie der Fachzeitschrift »Leichtathletik« ab sofort zur Abstimmung auf. Ab sofort können Fans über leichtathletik.de für ihre Favoriten votieren. Sprengel (VfB Stuttgart) und Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) treten jeweils gegen neun andere Sportler (unter anderem Größen wie Malaika Mihambo, Gesa Krause, Yemisi Ogunleye, Robert Farken, Leo Neugebauer und Amanal Petros) an. Anschließend entscheidet eine Fachjury über die Reihenfolge.

Ruppert gewann im Jahr 2025 unter anderem als erster Europäer das Finale der Diamond League in Zürich über 3.000 Meter Hindernis und verbesserte den deutschen Rekord auf 8:01,49 Minuten. Sprengel trumpfte bei ihrer ersten Weltmeisterschaft in Tokio als Fünftplatzierte auf. (GEA)