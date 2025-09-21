Frederik Ruppert siegt nach irrer Reise beim Tübinger Stadtlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Völlig ausgepumpt humpelte Frederik Ruppert nach seinem Sieg im Zehn-Kilometer-Lauf durch die Tübinger Altstadt zur Siegerehrung. Beim 27-Jährigen ging nichts mehr. Das war allerdings kein Wunder, schließlich hatte der Weltklasse-Athlet ein irres Programm hinter sich.

Vor sechs Tagen stand der Sieger der Diamond League über 3.000 Meter Hindernis noch im Finale der Weltmeisterschaft in Tokio (Japan). Erst an diesem Samstag um 23 Uhr kam er in seiner Heimat Aachen an. Am Sonntag um 6.00 Uhr machte er sich auf die vierstündige Fahrt nach Tübingen zu seinem Verein, der LAV Stadtwerke, um bei der 32. Auflage des Erbe-Laufs an den Start zu gehen. »Ganz ehrlich: Ich war schon ein bisschen durch, aber ich wollte das Rennen als lokaler Läufer unbedingt gewinnen«, erklärte Ruppert.

»Hintenraus bin ich fast gestorben. Oje, habe ich gedacht. Ob das gut geht«

Und so warf der Ausnahmesportler noch mal alles in die Waagschale, was er hatte. Von Beginn an rannte er alleine davon und setzte sich von einer Dreier-Verfolgergruppe um den Wahl-Tübinger Maximilian Thorwirth ab. Aber schon nach zwei von drei Runden auf dem Kurs sah man die Anstrengung in Rupperts schmerzverzerrtem Gesicht. »Ich habe mir selbst gut einen eingeschenkt und die erste Runde ordentlich überzogen. Hintenraus bin ich fast gestorben. Oje, habe ich gedacht. Ob das gut geht«, erzählte der deutsche Rekordhalter im Straßenlauf (fünf Kilometer) und über 3.000 Meter Hindernis.

Es ging gut. Mit seinem unglaublichen Kampfgeist rettete er seine Führung auf der hügeligen Strecke ins Ziel (30:06 Minuten). Es folgte Thorwirth (Düsseldorf, 30:20 Minuten), der sich noch von Nick Jäger (Höchstadt/Aisch) absetzte. »Es war eine erzwungene Strategie, Freddy laufen zu lassen«, gab der Zweitplatzierte, der in Tübingen trainiert, zu. »Er ist vor einer Woche ein WM-Finale gelaufen, da wusste ich, da wird man schwer mitgehen können. Weil ich bei der WM nicht dabei war, bin ich erst seit einer Woche wieder richtig im Training.«

»Max sagt immer: Lass uns am Anfang ein bisschen langsam laufen«

Trotzdem versuchte Thorwirth, der im Ziel bis auf den letzten Teilnehmer wartete und alle abklatschte, seinen Kumpel Ruppert zu überlisten. »Max sagt immer: Lass uns am Anfang ein bisschen langsam laufen, damit er nachher seine Stärken ausspielen kann«, verriet Ruppert. »Dann denke ich mir immer: Nee – das machen wir sicher nicht.« Trotz des extrem harten Rennens sei sein Plan genau der richtige gewesen.

Nicht weniger beeindruckend präsentierte sich Eva Dieterich (Tübingen), die ebenfalls bei der WM in Tokio startete, aber bereits am Dienstag zurück war. Im Hauptlauf der Frauen feierte sie einen Start-Ziel-Sieg (33:03 Minuten) und machte damit ihren dritten Erfolg in der Heimat perfekt. Aber auch die 26-Jährige hatte nach den Strapazen der vergangenen Wochen zu kämpfen. »Es war wirklich sehr anstrengend. Runde für Runde wurde es schwerer. Aber die Stimmung war wieder super. Das hilft so krass. Die Zuschauer tragen einen.«

Eva Dieterich schnappt sich bei ihrem Heimrennen den dritten Erfolg. Foto: Sabrina Müller/Erbe Elektromedizin Eva Dieterich schnappt sich bei ihrem Heimrennen den dritten Erfolg. Foto: Sabrina Müller/Erbe Elektromedizin

Auf Platz zwei folgte ihre Teamkollegin Adia Budde (20). Die deutsche Meisterin über 3.000 Meter Hindernis schwärmte bei ihrer Tübingen-Premiere ebenfalls von den Fans rund um die Strecke. Tatsächlich suchte die Stimmung in der Universitätsstadt ihresgleichen. Schon bei den Wettbewerben vor den Hauptläufen (Nachwuchsrennen, Drei-Kilometer-Lauf, Handbike-Challenge und Team-Challenge) waren die Wege im Zielbereich so voll, dass man sich kaum ungehindert fortbewegen konnte.

Die Laufbegeisterung der Neckarstädter spiegelte sich auch in der Rekordteilnehmerzahl von über 4.000 Startern wider. Es wären sogar noch mehr geworden, doch bereits vor dem Anmeldeschluss waren die Meldelisten voll. Von einem »Lauffest« sprachen die Streckensprecher. Dem war nicht viel hinzuzufügen. (GEA)