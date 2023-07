Favoriten Hanle und Baum glänzen beim Reutlinger Altstadtlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die 29. Auflage des Reutlinger Solcom-Altstadtlaufs, organisiert und durchgeführt von der Interessen-Gemeinschaft Laufen (IGL) Reutlingen, war ein großer Erfolg. Auf allen Strecken kamen mehr Teilnehmer (fast 1.800) als vor einem Jahr ins Ziel. Über die vier Runden, insgesamt zehn Kilometer, durch die Altstadt feierten auf neuer Streckenführung sowohl Frauensiegerin Leah Hanle vom TSV Holzelfingen in 35:50 Minuten, die zeitgleich mit ihrem Bruder Simon die Zeitnahme passierte, und der Erste bei den Männern, Lorenz Baum (LAV Stadtwerke Tübingen), in 31:35 Minuten ihren verdienten Erfolg.

Siebter Altstadtlauf-Sieg für Baum

Für Baum war es mittlerweile bereits der siebte Sieg beim Reutlinger Altstadtlauf. Zweiter hinter Baum wurde Luki Ilomo vom TSV Glems in 34:41 Minuten. Hanle und Baum gingen als Favoriten in den Wettkampf, waren sie doch die Sieger vom vergangenen Jahr.

Leah Hanle strahlte fröhlich im Ziel. Bei leichtem Nieselregen musste sie wie auch Baum in den Kurven aufpassen, dass sie wegen der Nässe auf dem Kopfsteinpflaster nicht ausrutschten. So folgte auf Hanle, die am nächsten Sonntag in Metzingen beim Ermstal-Marathon ebenfalls die Zehn-Kilometer-Distanz laufen will, als Zweite Helen Rendich (SV Ohmenhausen) in 43:02 Minuten vor Ruth Elbeshausen (Tübinger Laufladen) in 43:13.

»In der ersten Runde hatte ich noch einen Mitstreiter an meiner Seite«

Baum kommentierte seinen Erfolg mit folgenden Worten: »In der ersten Runde hatte ich noch einen Mitstreiter an meiner Seite, der dann aber zurückblieb.« Wie sich herausstellte, war das der spätere Sieger über fünf Kilometer, Stefan Gackstatter, der in starken 16:54 Minuten ins Ziel kam. Ihm folgte als Zweiter Benjamin Tim Beck in 17:30. Siegerin über fünf Kilometer wurde Anna Reder (SV Ohmenhausen) in 19:36 Minuten, die bekannte, dass bei ihrer ersten Teilnahme der Lauf »brutal anstrengend« gewesen sei, vor Isabelle Werminghausen (FHG Betzingen) in 21:06.

Helen Rendich vom SV Ohmenhausen) und Julian Maier vom Reutlinger Friedrich-List-Gymnasium, der als Dritter über zehn Kilometer finishte, wurden von Oberbürgermeister Thomas Keck als schnellste Reutlinger Läufer geehrt. Keck gab zuvor den Startschuss für das Rennen, mischte sich während der Läufe unter die interessierten Zuschauer, um dann bei der Siegerehrung Pokale und Urkunden zu überreichen. Weitere Ergebnisse vom Altstadtlauf können im Internet unter www.igl-reutlingen.de eingesehen sowie eine Urkunde ausgedruckt werden. (GEA)