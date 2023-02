Bitte aktivieren Sie Javascript

HALLE/DORTMUND. Bei den deutschen Winterwurf-Meisterschaften in Halle/Saale gab es zwei herausragende Erfolge für Leichtathletik-Talente aus der Region. Nick Thumm von der LAV Stadtwerke Tübingen holte in der Altersklasse U 20 den Titel im Speerwurf und Kelson de Carvalho von der LG Steinlach-Zollern triumphierte in der U 18 im Diskuswurf.

Nick Thumm wurde seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit 59,84 Metern die Goldmedaille vor Fynn Lenzner (Wehrheim/58,47) und Jan Spieker (Ibbenbühren/58,49). Auch Schnee links und rechts der Anlaufbahn sowie auf dem Rasen konnten ihn nicht ausbremsen. Im vergangenen Jahr landete Thumm bei den deutschen Winterwurf-Titelkämpfen auf dem zweiten Platz.

Kelson de Carvalho hat sich am Olympia-Stützpunkt in Stuttgart auf die Meisterschaften in Halle vorbereitet. Einige Übungseinheiten absolvierte er mit Olympia-Teilnehmer David Wrobel. Bei den Titelkämpfen legte de Carvalhos Bundeskader-Kollege William Wolzenburg vom TV Wattenscheid im ersten Versuch mit knapp 59 Metern eine gewaltige Weite vor. Der Zwei-Meter-Modellathlet von der LG Steinlach-Zollern hatte einen ungültigen Versuch, doch im zweiten Durchgang segelte der 1,5-Kilo-Diskus 62,03 Meter hinaus. Das war für den 16 Jahre alten Hechinger der Titelgewinn.

Kelson de Carvalho ging am Wochenende zudem bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund an den Start. Dort musste er im Kugelstoßen in der Altersklasse U 20 ran und wurde mit 16,37 Metern Fünfter. Die deutsche U 20-Hallen-Mehrkampfmeisterin Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern startete in Dortmund über 60 Meter Hürden. Mit einer Bestzeit von 8,67 Sekunden angereist, erzielte Sprengel im Vorlauf 8,63 und im Halbfinale 8,57 Sekunden. Im Finale wurde sie in 8,61 Vierte. Auf den Start im Hochsprung verzichtete sie wegen Schmerzen im Fußgewölbe. (GEA)