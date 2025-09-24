Doppel-Triumph für die TuS Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINGEN. Großer Erfolg für die Leichtathleten der TuS Metzingen. Die Frauen und die Männer triumphierten bei den baden-württembergischen Mannschafts-Meisterschaften in Singen. Bei den Männern sorgte der 17-jährige Liam Reips mit 10,95 Sekunden über 100 m für die beste Tagesleistung. Patrick Euchner siegte im Speerwerfen (55,39 m) und im Kugelstoßen (12,62 m). Im Weitsprung sprang Kristian Hren auf eine neue Bestmarke von 6,59 m und Rang eins. Die 4 x 100-m-Staffel mit Reips, Hren, Sascha Tyralla und Linus Dobberstein lief in 43,34 Sekunden zum Sieg und auf Rang vier der württembergischen Bestenliste. Die LG Eningen-Reutlingen wurde Vierter.

Luisa Ianne von der TuS erzielte zum Saisonausklang mit persönlicher Bestzeit von 12,73 Sekunden die beste Tagesleistung bei den Frauen. Anna-Lena Saretzki war im Weitsprung mit 5,24 m die Beste. Vorne lag auch die Sprintstaffel mit Inka Renninger, Ianne, Saretzki und Pia Pfletschinger (49,98 Sekunden). (GEA)