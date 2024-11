Crosslauf: Tübingerin Hanna Klein gewinnt deutsche Meisterschaft - Erfolg für LAV-Team

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIESENBECK. Tübinger Läuferinnen haben bei den deutschen Meisterschaften im Crosslauf in Riesenbeck dominiert. Hanna Klein von der LAV Stadtwerke Tübingen machte am Samstag über 7,0 Kilometer in 22:19 Minuten das Rennen. Den Tübinger Doppel-Erfolg machte Teamkollegin Eva Dieterich perfekt, die vier Sekunden später ins Ziel kam. Die beiden haben sich damit einen Startplatz bei der Crosslauf-Europameisterschaft am 8. Dezember in Antalya gesichert. Auf Platz vier folgte mit Lisa Merkel (22:48 Minuten) eine weitere Tübingerin. Damit ging auch der Meistertitel in der Mannschaftswertung an die LAV Stadtwerke Tübingen.

»Ich hatte im Vorfeld überhaupt nicht daran gedacht, dass ich das gewinnen kann«, sagte Hanna Klein dem Portal leichtathletik.de. Denn: »Cross ist unvorhersehbar. Besonders eine Stelle im Matsch war herausfordern« Als Grund für den Gewinn ihres ersten Cross-Titels gab die 31 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin an, sich ihr Rennen gut eingeteilt zu haben. Außerdem haben Eva Dieterich und sie sich gegenseitig gut »pushen« können. So setzten sich die beiden Tübingerinnen in der letzten Runde vom Rest des Feldes ab und machten den Sieg unter sich aus. Bei der unterlegen Eva Dietrich überwog die Freude. »Es ging mir in erster Linie um die Quali für die Cross-EM, und die habe ich geschafft. Also habe ich alle Ziele erfüllt.«

Bei den Männern blieb Frederik Ruppert von den LAV Stadtwerken Tübingen ohne Medaille. Der Olympia-Starter von Rio und Bahnspezialist kam auf der 9,4 Kilometer langen Strecke in 27:31 Minuten als Fünfter ins Ziel. (GEA)