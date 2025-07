Baden-Württembergische Meisterschaften: Tim Holzapfel aus Pliezhausen in Form

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Der ehemalige deutsche Meister über 800 Meter, Tim Holzapfel, ist nach schwierigen Jahren mit Krankheits-und Verletzungssorgen wieder voll in der Spur. Das unterstrich der Starter des LV Pliezhausen bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Leichtathleten in Stuttgart. Auf seiner Spezialstrecke gewann Holzapfel in 1:49,19 Minuten Gold, über 400 Meter heimste er zudem die Bronzemedaille (48,08 Sekunden) ein. Der 28-Jährige war allerdings nicht der einzige Sportler aus der Region, der sich Edelmetall schnappte.

Den Titel sicherte sich auch Teamkollegin Hannah Arndt über 3.000 Meter (9:59,94 Minuten). Überzeugende Auftritte als Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft bot Lea Hanle an. Die Starterin des TSV Holzelfingen lief über 1.500 Meter auf den Silberrang (4:26,72). In der 800-Meter-Konkurrenz reichte es in 2:13,68 Minuten für Platz sechs.

Zweite Plätze gab es außerdem für Speerwerfer Julian Fundel (LG Eningen-Reutlingen, 72,70 Meter), Timo Koch (Pliezhausen, 400 Meter Hürden, 53,48 Sekunden), Jörn Rogge (Eningen-Reutlingen, Dreisprung, 12,75 Meter) und Kristian Hren (TuS Metzingen, 110 Meter Hürden, 14,97 Sekunden). Bronze ging an Mandy Münkle (Metzingen, 100 Meter Hürden, 14,14 Sekunden) und Speerwerferin Pauline Adler (Eningen-Reutlingen, 40,78 Meter).

Im Nachwuchsbereich setzte Clesio de Carvalho ein großes Ausrufezeichen. Der M 15-Starter der LG Steinlach-Zollern gewann sowohl im Diskuswurf (59,90 Meter) als auch beim Kugelstoßen (17,74 Meter). Über Gold freuen konnten sich auch Amelie Weber (Metzingen, Diskus, 28,65 Meter) und Jil Unrath (Pliezhausen, Kugelstoßen, 13,08 Meter). (GEA)