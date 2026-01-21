Was sich beim Männerhandball in der Region entwickelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es wird am Samstagabend sein letztes Derby gegen den TSV Betzingen sein, denn Tobias Wild gibt zu Saisonende im späten Frühjahr den Trainerstab nach dann zweieinhalb Jahren beim Handball-Verbandsligisten SG Ober-/Unterhausen an Dennis Bordt weiter. »Wir haben einen sehr guten Übergang hingekriegt. Das passt. Dennis ist jung und hungrig«, sagt Wild. Bordt war bei den Lichtensteinern mit Rundenbeginn als Co-Trainer eingestiegen. Ein neuer Assistent für Bordt wird noch gesucht.

Auch im Spielerkader der Hausener, die momentan Tabellenrang acht einnehmen, stehen nach Auskunft von Wild Veränderungen an. Max Hartl beendet seine sportliche Laufbahn, Pascal Randecker wird wieder für den TV Neuhausen spielen und aus dem Regionalliga-Team der Ermstäler kehrt Alexander Symanzik zur SG OU zurück. Aus der zweiten Mannschaft (Bezirksoberliga), die weiterhin von Tobias Hartstein gecoacht wird, steigen Christoph Bosch und Luis Silva da Costa fest in die »Erste« auf.

Im neunten Jahr Trainer bei der Spvgg Mössingen: Michael Tröster. FOTO: BAUR Im neunten Jahr Trainer bei der Spvgg Mössingen: Michael Tröster. FOTO: BAUR

Auch bei der lokalen Verbandsliga-Konkurrenz (Staffel 3) sind – wie berichtet – die Weichen bei den Trainern bereits gestellt. Jens Demel macht in Betzingen weiter und Florian Möck hängt beim VfL Pfullingen eine Saison dran. Noch in der Schwebe steht die Situation bei der Spvgg Mössingen (Staffel 2). Trainer Michael Tröster, wohnhaft in Unterhausen, äußert sich zurückhaltend.

»Es geht auch um Themen, wie man sich die nächsten Jahre aufstellen will«

»Da spielen gerade viele Dinge mit rein. Es geht auch um strukturelle und organisatorische Themen, wie man sich die nächsten Jahre aufstellen will«, berichtet Tröster. Auch die Kaderfrage ist noch offen, soll in Bälde geklärt werden. »Aber wir sind, wie immer zu dieser Jahreszeit, in einem guten Austausch und in guten Gesprächen«, betont Tröster, der die Steinlachtäler bereits im neunten (!) Jahr trainiert.

Nach dem vorzeitigen Abschied von Mike Leibssle und der Übernahme bis Saisonende von Interimstrainer Toni Lutter sucht der im Abstiegskampf steckende Regionalliga-Aufsteiger TV Neuhausen einen neuen Chefcoach. »Wir sind dran. Aber noch ist nichts spruchreif«, sagt Abteilungsleiter Thomas Reusch und erklärt, dass die Entscheidung nicht von der Ligazugehörigkeit abhängig sei. Das Neuhäuser Landesliga-Team wird weiterhin von TVN-Urgestein Ferdinand Michalik angeführt.

Keine Veränderung auch beim Nachbarn und Ligakonkurrenten HSG Ermstal, wo Alexander Trost und Co-Trainer Stefan Heine nach wie vor die Regie führen werden. »Sie sind ein sehr gutes Team und die Mannschaft ist voll des Lobes«, sagt Herbert Fritz, der sich die Aufgaben in der HSG-Abteilungsleitung mit Alexander Bader teilt.

Noch einmal zur Bezirksoberliga. Bei der TSG Reutlingen löst – wie gemeldet – der ehemalige Pfullinger Bundesligaspieler Holger Breitenbacher, seit einigen Jahren schon Trainer bei der HSG Schönbuch, Andreas Fritz ab.

Beim Klassenkonkurrenten TV Großengstingen gibt ein weiteres Jahr Tiago Azevedo die Kommandos. »Wir haben uns besprochen und er hat zugesagt, weitermachen zu wollen«, bestätigt Abteilungsleiter Erich Fulde. (GEA)