VfL Pfullingen im vierten Anlauf zum ersten Saisonsieg

REUTLINGEN. Der Bann ist gebrochen, der Handball-Verbandsligist (Staffel 3) VfL Pfullingen hat allen Grund zum Jubeln. Im vierten Anlauf gelang dem Team mit einem 33:31 (19:14) bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf der lang ersehnte erste Saisonsieg. Dabei gelangen Noah Schrade acht Treffer und Torhüter Michael Stoll sorgte mit wichtigen Paraden, dass die Punkte auf der Habenseite verbucht werden konnten. Der VfL hatte stark begonnen und vier Tore zur 9:5-Führung (14.) vorgelegt.

Leichte Fehler jedoch ermöglichten den Gastgebern, den Rückstand beim 12:12 erstmals wettzumachen. Dann kamen wieder die Pfullinger an die Reihe und eilten auf 22:15 (33.) davon. Der Sieben-Tore-Vorsprung (27:20) hielt bis zur 48. Minute. Doch nach mehrfacher Überzahl schaffte es die HSG noch einmal, dem VfL auf die Pelle zu rücken. Eine Wende war aber nicht mehr drin.

Der TSV Betzingen rutschte durch ein 28:40 (14:17)-Debakel beim TEAM Esslingen auf den letzten Tabellenplatz ab, der Gewinner feierte indes seinen ersten Sieg. Beim Verlierer fehlten in Linksaußen Luca Kriz und Torwart Niclas Lohan krankheitsbedingt zwei Stammkräfte. Der Aufsteiger lieferte bis zum 10:10 (17.) ein Duell auf Augenhöhe, doch anschließend passte nicht mehr allzu viel zusammen und die Einheimischen zogen gnadenlos auf und davon. »Stark angefangen, stark nachgelassen«, lautete das Fazit von TSV-Trainer Jens Demel.

Zehn Tore von Kai Lehmann reichten der SG Ober-/Unterhausen nicht, um die SG Hofen/Hüttlingen in die Schranken zu weisen (34:37/17:18). Die zuletzt in Betzingen siegreichen Lichtensteiner waren bei ihrer zweiten Saisonniederlage perfekt aus den Startlöchern gekommen und führten nach 6:59 Minuten bereits mit 7:2. Doch der Vorsprung schmolz bald dahin und die Gäste glichen zum 12:12 (21.) aus. Und beim 20:17 lagen sie erstmals mit zwei Toren vorne. Ober-/Unterhausen schaffte es in der Folgezeit nicht mehr, den Ausgleich herzustellen. Nach den jeweiligen Anschlusstreffern von Joshua Häbich zum 31:32 (53.) und Lehmann zum 32:33 kurz darauf keimte zwar nochmals Hoffnung auf, doch die Gäste ließen nichts mehr anbrennen.

Nicht besser erging es der Spvgg Mössingen (Staffel 2), die trotz neun Toren von Til Kussmann bei der TG Schömberg 29:31 (14:17) verlor und damit die zweite Niederlage in Folge kassierte. Die 20:17-Führung war nach fünf Gegentoren in Serie schnell vergeigt. Dennoch blieb es bis zum 29:29 (59.) spannend, ehe die TG doch den Deckel daraufsetzte. (GEA)