VfL-Frauen klettern auf Tabellenplatz drei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einer bärenstarken Leistung in der ersten Halbzeit gewannen die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Pfullingen das Verfolgerduell beim TV Reichenbach mit 31:25 (20:11) und kletterten damit auf den dritten Tabellenplatz. Wie ein Orkan wirbelten die VfL-Frauen auf dem Parkett der Filstälerinnen und führten nach 11:48 Minuten bereits mit 14:4. Auch dank einer erneut glänzend aufgelegten Torfrau Vivien Heinzelmann. Der Pfullinger Sturmlauf setzte sich dann munter fort und in der 27. Minute stand es 20:8. Der Gegner war so gut wie schachmatt. Beim Aufbegehren der Reichenbacherinnen, die bis auf fünf Tore (55.) heranrückten, behielt der VfL die Nerven und feierte den vierten Saisonsieg.

Die HSG Stuttgart/Metzingen ließ in der Partie gegen den Tabellenvorletzten SC Lehr nichts anbrennen und notierte ebenfalls den vierten doppelten Punkterfolg. Beim 41:30 (21:17)-Kantersieg zogen die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit auf und davon. In der Landesliga verbuchte die HSG Ermstal das dritte Erfolgserlebnis in Serie, nachdem die Mannschaft zunächst mit drei Niederlagen in die Runde gestartet war. Beim 35:19 (17:7) gegen Schlusslicht HC Wernau hatten die Gäste nicht den Hauch einer Chance.

Bezirksliga-Teams verlieren

Auswärtsniederlagen für die Frauen-Bezirksligisten TSG Reutlingen und TV Großengstingen: Die zunächst mit 4:1 führende TSG unterlag beim Tabellenzweiten SV Leonberg/Eltingen II mit 18:27 (9:14). Der TVG musste sich im Kellerduell der SG Neuhengstett-Magstadt mit 23:26 (10:12) beugen. (GEA)