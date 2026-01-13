Unterhausener Tim Freihöfer und Genkinger Tim Nothdurft nicht im Nationalteam

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sie heißen beide Tim, sie spielen beide auf Linksaußen, sind beide in Reutlingen geboren - und beide müssen in diesen Tagen eine Enttäuschung verarbeiten. Tim Freihöfer aus Lichtenstein-Unterhausen, in der Handball-Bundesliga für die Füchse Berlin im Einsatz, und Tim Nothdurft aus Genkingen, in der Beletage in Diensten der Rhein-Neckar Löwen, müssen sich bei der Handball-Europameisterschaft (15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen) mit der Zuschauerrolle begnügen. »Ich bin erst 23 und hoffe, dass ich bei der Heim-WM 2027 dabei bin«, will Freihöfer nicht nachkarten und den Blick nach vorne richten. »Für mich ist die Nicht-Nominierung keine komplette Enttäuschung, Hoffnung auf ein EM-Ticket habe ich mir aber schon gemacht«, stellt Nothdurft fest.

Bundestrainer Alfred Gislason hat Freihöfer und Nothdurft neben Lukas Mertens (SC Magdeburg) und Rune Dahmke (THW Kiel) für die EM in den 35er-Kader berufen. Nachdem Gislason aussiebte und seinen 18-Mann-Kader bekanntgab, standen hinter der Position »Linksaußen« die Namen Mertens und Dahmke. Das sorgte für einen Aufschrei in der Szene. Die Ausbootung von Freihöfer sei für ihn »nicht nachvollziehbar«, wetterte Füchse-Boss Bob Hanning. »Hier ist alles außer Kraft gesetzt worden, was Fairness und Inhalt angeht«, kritisierte der 57-Jährige. »Tim ist erster Mann bei den Füchsen seit zwei Jahren mittlerweile, spielt jedes wichtige Spiel, spielt 90 Prozent der Spiele überragend. Er hat auch in der Nationalmannschaft bis jetzt immer überzeugen können«, legte der für seine markigen Worte bekannte Hanning nach.

Dahmke ist selbst überrascht

Wie sehen die Fakten aus? Wie hat sich das Quartett Mertens, Dahmke, Freihöfer und Nothdurft in dieser Saison in der Bundesliga präsentiert? Freihöfer steht bei 64 Toren in 20 Einsätzen, davon 29 per Siebenmeter. Nothdurft kommt auf 51 Treffer (davon 13 Siebenmeter) in 19 Spielen. Mertens steht bei 51 Treffern aus 19 Partien, Dahmke hat in 18 Begegnungen 19 Mal getroffen.

Hat in der Bundesliga für Balingen, den Bergischen HC und die Rhein-Neckar Löwen 542 Tore erzielt: Tim Nothdurft. Foto: Weiss/Eibner Hat in der Bundesliga für Balingen, den Bergischen HC und die Rhein-Neckar Löwen 542 Tore erzielt: Tim Nothdurft. Foto: Weiss/Eibner

Dass Dahmke, einst in Kiel ein Schützling von Gislason, den Zuschlag erhielt, überraschte viele Kenner der Szene. Schließlich ist der 33 Jahre alte Dahmke, 2016 mit dem deutschen Team Europameister, in Kiel auf Linksaußen die Nummer zwei hinter Magnus Landin. »Ich war selbst überrascht über die Nominierung«, meinte Dahmke. Und prophezeite Freihöfer eine große Karriere: »Ich habe Tim gesagt, dass er die Fähigkeit hat, auf der Position eine ganze Generation zu prägen.« Und wie begründete Gislason seine Entscheidung für Dahmke: »Ich habe diesmal sehr viel Wert auf die Abwehr gelegt. Und Dahmke ist von allen Linksaußen wahrscheinlich der beste Abwehrspieler und hat auch ziemlich viel Erfahrung.«

Phänomenale eineinhalb Jahre

»Alfred hat mir am Telefon mitgeteilt, dass ich nicht dabei bin. Arg viel mehr passiert in solchen Gesprächen nicht, schließlich ist es für beide kein einfaches Gespräch«, berichtete Freihöfer. Der bei der SG Ober-/Unterhausen und der JSG Echaz-Erms groß gewordene und seit 2018 für die Füchse Berlin auflaufende Rechtshänder blickt auf phänomenale eineinhalb Jahre zurück. »Seit dem zweiten Halbjahr 2024 ging alles brutal rasant.« Der U 21-Weltmeister von 2023 wurde mit den Füchsen Berlin deutscher Meister, in der Champions League erst im Finale gestoppt und feierte im März 2025 sein Debüt in der Männer-Nationalmannschaft.

In der Bundesliga belegt Freihöfer mit den Füchsen derzeit den vierten Platz. Rang zwei ist in Reichweite, während der Titel bereits vergeben sein dürfte. »Magdeburg läuft schon überragend vorne weg«, so Freihöfer. Die Füchse haben übrigens den bis 2028 laufenden Vertrag von Freihöfer erst bis 2029 und zuletzt sogar bis 2030 verlängert. »Diese Riesen-Wertschätzung vom Verein ist ein tolles Gefühl«, betont Freihöfer.

Nothdurft ging zweifellos als Außenseiter ins Linksaußen-Rennen um zwei EM-Plätze. »Ich war bei der letzten Lehrgangs-Maßnahme nicht dabei, habe mir aber dennoch bis zuletzt Hoffnungen gemacht.« Aus gutem Grund: Da der 28-Jährige in der Abwehr vielseitig einsetzbar ist, hatte er damit spekuliert, dass sich Gislason für eine Kombination mit einem klassischen Linksaußen und ihm entscheiden könnte. Während die klassischen Linksaußen zumeist auf der Außenbahn verteidigen, kann Nothdurft dank seiner Größe von 1,94 Meter in der Abwehr auch auf der Halb-Position agieren.

Nothdurft streifte sich in seinen ersten Jahren als Handballer das Trikot des VfL Pfullingen über. Als C-Jugendlicher wechselte er nach Balingen. 2022 schloss er sich dem Bergischen HC, 2024 den Rhein-Neckar Löwen an. Mittlerweile stehen bei ihm 230 Bundesliga-Einsätze und 542 Tore (davon 20 Siebenmeter) zu Buche. Bei den Löwen fühlt sich der vertraglich bis 2027 gebundene Nothdurft, der seinen Bachelor im Fach Sportwissenschaften abgeschlossen hat und derzeit Vollprofi ist, pudelwohl. »Die Entwicklung der Mannschaft ist positiv. Zuletzt haben wir fünf von sechs Spielen gewonnen.« Derzeit rangieren die Löwen auf Platz sieben, nachdem in den beiden vergangenen Spielzeiten lediglich die Plätze neun und zwölf heraussprangen.

Auch Marcel Schiller macht die schmerzhafte Erfahrung

Für den Fall der Fälle könnten Freihöfer und Nothdurft nachnominiert werden, da sie zum 35er-Aufgebot gehören. Nothdurft kennt das. Der Genkinger stieß bei der EM 2024 später zum Nationalteam hinzu, absolvierte aber kein Spiel.

Interessant: Gislason hat sich bei der Kader-Zusammenstellung auf der Linksaußen-Position nicht zum ersten Mal gegen Akteure aus dem Kreis Reutlingen entschieden. Marcel Schiller, der beim TSV Dettingen und TV Neuhausen seine ersten handballerischen Gehversuche unternahm, wurde vor zwei Jahren nicht für die EM nominiert. Dabei war der Bundesligaspieler von Frisch Auf Göppingen zuvor eine feste Größe und einer der besten Torschützen in der Nationalmannschaft. (GEA)