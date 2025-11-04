TV Neuhausen: Zum Schluss die Kontrolle verloren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Alle waren sich einig: Der TV Neuhausen hat seinen ersten Saison-Heimsieg in der Handball-Regionalliga glatt verschenkt. Nach einer atemraubenden Achterbahnfahrt plus dramatischem Finish trennten sich der TVN und TVS 1907 Baden-Baden mit 30:30 (14:12)-Unentschieden. In der letzten Aktion der aufregenden Partie setzte der zehnfache Torschütze Patrik Letzgus seinen Wurf an den Pfosten, es war der vierte Neuhäuser Holztreffer dieses Spiels. Vorangegangen waren weitere vergebene Großchancen. Trainer Mike Leibssle haderte: »Die letzten vier Freien müssen wir machen. So einfach ist Handball.«

Auch Patrik Letzgus konnte das Dilemma kaum fassen. »Man merkt, es geht bei uns voran. Aber wir sind nicht clever genug. Auch gegen Ostfildern haben wir mit vier, fünf Toren geführt und das Spiel nicht heimgebracht. Wir hätten also zwei Punkte mehr haben können«, sagte der 22 Jahre alte 2,07-Meter-Hüne, der in seinen zuletzt sechs Spielen auf die fantastische Torquote von 9,7 inklusive Siebenmeter pro Partie kommt. So jedoch bleibt der TVN auf dem drittletzten Platz kleben.

»Wir müssen abgezockter sein und den Karren irgendwann umstoßen«

Der Regionalliga-Aufsteiger kann freilich mit einigen Konkurrenten gut mithalten, wie das Match gegen die Badener bewies. »Es war unser bisher bestes Spiel und wir hätten den Sack zu machen können«, attestierte Leibssle seiner Mannschaft eine ansprechende Leistung vor rund 250 Zuschauern, die nach Spielschluss nicht mit Applaus sparten. »Das war eine Top-Unterstützung unserer Fans«, betonte Felix Stahl – und fügte an: »Wir müssen abgezockter sein und den Karren irgendwann umstoßen. Dann kommt auch der Erfolg.«

Der Neuzugang war nach langwieriger Verletzung in seinem dritten Einsatz für den TVN kurz vor der Halbzeit umgeknickt und kam erst wieder in der 42. Minute zurück aufs Feld, das Patrick Bauer wiederum zwei Angriffe später mit Roter Karte verließ. Ein Unding. Wenn überhaupt, dann hätte es Stahl treffen können, der nach einer dreiviertel Stunde für seine Farben auf 24:19 erhöhte. Nachdem die Ermstäler zunächst mit 9:12 in Rückstand geraten waren, sich sich daraufhin aber mit einem Fünferpack zurückgemeldet hatten.

Doch die Badener rückten den Hausherren zunehmend auf die Pelle und Kreisläufer Matthias Götz kam nach einem harten Foul mit einer Zwei-Minuten-Strafe davon. Als Valentin Bantle beim Stand von 26:22 (49.) einen Strafwurf parierte, Marc Vogel im Neuhausen-Tor zweimal goldrichtig stand und anschließend Valentin Mosdzien auf 30:27 erhöhte, waren nur noch zweieinhalb Minuten zu spielen. Dieser Vorsprung hätte dicke reichen müssen, um die Ziellinie zu überqueren. Doch der TVN verlor zum Schluss die Kontrolle.

Nun warten drei weitere Heimspiele in Serie, um Balsam auf die geschundene Neuhäuser Seele aufzutragen. Der erste Sieg kommt bestimmt. (GEA)