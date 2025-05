TV Neuhausen holt Valentin Mosdzien vom VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Dem künftigen Handball-Regionalligisten TV Neuhausen ist ein Transfer-Coup gelungen. Mit Valentin Mosdzien holen sich die Ermstäler einen Mann aus der 3. Liga. »Uns ist es gelungen, Valentin Mosdzien vom VfL Pfullingen zu holen«, verkündete Neuhausens Sportlicher Leiter Markus Bühner sichtlich stolz. Dass es mit diesem Wechsel geklappt hat, lag auch am finalen Schritt in Richtung 4. Liga. »Es hing schon an der Liga-Zugehörigkeit«, erklärt Bühner. Verständlich, wollte der 24 Jahre alte Mosdzien nicht zwei Ligen tiefer gehen, sondern in der Regionalliga für Furore sorgen.

Bühner jedenfalls ist happy: »Das ist der Kracher, den wir nach dem Aufstieg noch gebraucht haben.« Der Masterstudent der Sportwissenschaften, der in Tübingen noch drei Semester vor sich hat, trifft in Neuhausen auf einen alten Bekannten: Mit Johannes Roscic hat er früher in Herrenberg zusammengespielt. (GEA)