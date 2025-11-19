TV Neuhausen beklagt fehlendes Selbstvertrauen und viele Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. 5:17 Punkte, Platz 14 in dem 16er-Feld - der Aufsteiger TV Neuhausen kommt in der Handball-Regionalliga noch nicht auf Touren. »Wir benötigen endlich wieder ein Erfolgserlebnis«, sagt der Sportliche Leiter Markus Bühner. Und fügt hinzu: »Wir sind weiterhin zuversichtlich.« Die Hintergründe für den Fehlstart.

- Die Ausfälle: »Wir haben noch kein Spiel in Bestbesetzung antreten können«, stellt Trainer Mike Leibssle fest. Johannes Roscic, in der Oberliga-Meister-Saison laut Leibssle »ein entscheidender Spieler«, stand noch nicht einmal auf dem Spielfeld. Der Grund: Ein Auslandssemester in der Türkei. Der Lichtblick: Der Rückraum-Rechte, vergangene Runde mit 100 Toren der zweiterfolgreichste TVN-Schütze, kehrt an diesem Donnerstag aus der Türkei zurück. Bühner: »Vielleicht ist Roscic am Sonntag gegen Heddesheim dabei.« Rückraumspieler Nadim Brockhaus (Muskelbündelriss) mischte lediglich in den ersten vier Spielen mit, Regisseur Valentin Mosdzien, der vor Rundenbeginn vom Drittligisten VfL Pfullingen kam, fehlte in einigen Begegnungen wegen einer Knieverletzung, Torjäger Felix Stahl hat erst fünf Mal gespielt, Kreisläufer Lukas Friesch fehlt wegen einer Muskelverletzung.

- Der Torjäger: Felix Stahl, in den zurückliegenden Jahren einer der Top-Torjäger in der Regionalliga, kehrte im Sommer vom TV Plochingen zum TVN zurück. »Er kam aber aus einer Kreuzbandverletzung und ist noch weit weg von 100 Prozent Leistungsfähigkeit«, erklärt Leibssle. Der Linkshänder, der beim VfL Pfullingen auch schon Drittliga-Luft geschnuppert hat, ist jedoch im Kommen und hat in fünf Begegnungen 23 Treffer (davon elf Siebenmeter) erzielt. Wie Bühner andeutet, steht Stahl vor einer Vertragsverlängerung bei den Ermstälern. Ab der nächsten Saison soll er nicht nur als Spieler für Furore sorgen, sondern zudem in die sportliche Führungscrew eingebunden werden.

- Bittere Punktverluste: »Wenn wir gegen Blaustein, Baden-Baden und Ostfildern nicht leichtfertig den Sieg aus der Hand gegeben hätten, würden wir mit neun Punkten dastehen«, lässt Bühner die bisherigen Auftritte Revue passieren. »Beim 33:33 gegen die HSG Ostfildern haben wir in der Schlussphase fünf freie Chancen liegen lassen«, erinnert sich Leibssle. Ganz bitter war die 28:30-Pleite beim TSV Blaustein - für Blaustein sind das bislang die einzigen Punkte, die sie in dieser Runde geholt haben. Gegen den TVS Baden-Baden führte der Ex-Bundesligist zweieinhalb Minuten vor Schluss mit 30:27 und musste sich am Ende mit einem 30:30 begnügen.

- Die Abwehr: »Wir müssen uns über eine stabile Abwehr in die Saison hineinkämpfen«, meint der in der vierten Saison auf der Neuhäuser Kommandobrücke stehende Leibssle. »Zuletzt gegen Waiblingen kassierten wir 38 Gegentore - das sind viel zu viel«, betont Bühner. Der Sportchef attestiert dem Team eine gute und engagierte Trainingsarbeit. »Ich sehe dabei positive Dinge. Jetzt brauchen wir endlich ein Erfolgserlebnis.« Stichwort Erfolgserlebnis. Der TVN hat erst ein Spiel gewonnen, mit 37:29 beim TuS Steißlingen. In der heimischen Hofbühlhalle gab's noch keinen Sieg.

- Die Stimmung: »Wir sind uns der Tabellensituation bewusst, dennoch herrscht bei uns keine schlechte Stimmung«, versichert Leibssle. »Wir sind personell gut genug für die Regionalliga aufgestellt, wenn alle da sind. Das war aber bisher nicht der Fall.« Noch vier Mal müssen die Neuhäuser in der Vorrunde ran: Am Sonntag (18 Uhr) kommt der Tabellenvierte SG Heddesheim in die Hofbühlhalle, am Donnerstag, 27. November, geht's zum TV Plochingen, am Sonntag, 7. Dezember, steigt das Heimspiel gegen den TSV Heiningen und am Samstag, 13. Dezember, gastiert der TVN beim TSB Schwäbisch Gmünd. (GEA)