Trainer Mike Leibssle verlängert, Valentin Bantle kommt zum TV Neuhausen

NEUHAUSEN. Das große sportliche Ziel ist nicht mehr weit entfernt: Die Oberliga-Handballer des TV Neuhausen haben fünf Spieltage vor Saison-Feierabend sehr gute Aufstiegschancen. In puncto Personalplanungen sind die Verantwortlichen des Ex-Bundesligisten noch näher am Ziel. Die neuesten Meldungen: Der Trainerstab um Chefcoach Mike Leibssle bleibt an Bord; auf der Torhüter-Position verstärkt sich der TVN mit Valentin Bantle, der vom Drittligisten VfL Pfullingen kommt.

Gibt es den nächsten Dreiersprung?

Leibssle trat im Sommer 2022 auf die Kommandobrücke der Neuhäuser. In der ersten Saison unter seiner Regie landete das Team auf Platz sieben, in der Spielzeit 2023/24 sprang Platz vier heraus. Folgt in dieser Runde der nächste Dreiersprung? Das wäre dann die Meisterschaft im württembergischen Oberhaus. Fakt ist: Der 44 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber, der vor seinem Einstieg im Ermstal vier Jahre die Zweitliga-Frauen der SG H2Ku Herrenberg coachte, nimmt im Sommer seine vierte Saison als Trainer des TV Neuhausen in Angriff. An Bord bleiben auch seine Mitstreiter Toni Lutter (Co-Trainer) und Michael »Jimmy« Schröter (Torwart-Trainer).

Nimmt im Sommer sein viertes Jahr als Trainer des TV Neuhausen in Angriff: Mike Leibssle. Foto: Joachim Baur

Bantle spielte seit seiner Zeit bei den Minis für den VfL Pfullingen. Derzeit bildet der 27-Jährige bei den Echazstädtern in der 3. Liga zusammen mit Daniel Schlipphak das Torhüter-Gespann. Bantle ist der dritte Neue beim TVN. Bereits seit längerer Zeit stand fest, dass die Rückraumspieler Felix Stahl und Manuel Bauer vom Regionalligisten TV Plochingen ins Ermstal zurückkehren. Auf der Abgangsseite stehen bei Neuhausen zwei Namen: Torhüter Marc-Andre Kilgus hört auf und Rückraum-Mitte-Mann Jannik Buck wird Spielertrainer beim derzeitigen Bezirksliga-Tabellenführer TSV Neckartenzlingen. Ein Blick auf den TVN-Kader für die nächste Saison.

- Torhüter: Bantle, Marc Vogel und Benjamin Hauptvogel kämpfen um den Platz zwischen den Pfosten. Wobei Hauptvogel kürzlich am Kreuzband operiert wurde und frühestens zu Beginn nächsten Jahres ins Geschehen eingreifen kann. Bemerkenswert: Vogel stand von Oktober bis Ende Dezember in Diensten des VfL Pfullingen, weil Bantle in dieser Zeit verletzt ausfiel.

- Rückraum links: Da gibt es keine Veränderungen bei Neuhausen. Patrik Letzgus, Nadim Brockhaus und Toni Trenkle sollen für Tore sorgen.

- Rückraum Mitte: Die Bauer-Brüder Patrick und Manuel werden die Spielmacher-Rolle übernehmen, wobei Manuel auch auf allen anderen Rückraum-Positionen agieren kann.

- Rückraum rechts: Neben Johannes Roscic, der in der laufenden Saison die meisten Feldtore für Neuhausen erzielt hat (82), stehen der Neue Felix Stahl und Oliver Pohr für diese Position zur Verfügung. Noch nicht endgültig geklärt ist die Zukunft von Alexander Symanzik.

- Rechtsaußen: Frieder Nothdurft, mit 98 Erfolgen (davon 54 Siebenmeter) die Nummer eins in der TVN-Torschützenliste, und Christoph Klusch werden weiterhin auf der rechten Außenbahn wirbeln.

- Linksaußen: Auch auf der linken Seite gibt es gegenüber der laufenden Runde keine Veränderungen. Dustin Böhm und Max Streubel sollen es weiterhin richten.

- Kreisläufer: Weil Kontinuität beim TV Neuhausen Trumpf ist, gibt es es auch am Kreis keine neuen Gesichter. Matthias Götz, der zurzeit mit 67 Toren notiert wird, und Lukas Friesch bilden das Kreisläufer-Duo. (GEA)