Starkes Spiel der Pfullinger in Konstanz mit knappem Sieg belohnt

KONSTANZ. Mit einem starken Auftritt am Bodensee sind die Drittligahandballer des VfL Pfullingen erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bei der HSG Konstanz setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Gerstlauer mit 33:32 durch. Beim Comeback von Lasse Schiemann nach knapp einem Jahr Verletzungspause wegen einer Schulterverletzung traf Kapitän Lukas List Sekunden vor Schluss zum vielumjubelten Siegtreffer.

Aufreger schon vor Anpfiff

»Das war ein starkes Spiel von uns. Wir kämpfen uns zwei mal nach einem Drei-Tore-Rückstand zurück und sind am Ende eiskalt geblieben«, lobte VfL-Trainer Gerstlauer nach dem Spiel. In der zweiten Halbzeit hatte Konstanz zwischenzeitlich zwar mehr Spielkontrolle gehabt, »wir haben uns dann aber einen Matchball erarbeitet und diesen auch verwandelt«, fügte er hinzu.

Nach dem Abpfiff brachen bei den Pfullinger Spielern und den Fans alle Dämme, minutenlang ließ sich das Team von den mitgereisten Anhängern feiern, dabei ging es zunächst gar nicht so optimal los. Den ersten Aufreger gab es bereits vor dem Anpfiff, denn das Aufwärmprogramm wurde von einem Feueralarm unterbrochen. Nachdem die Pfullinger Mannschaft die Halle geräumt hatte und rund 15 Minuten in der Kälte warten musste, wurde die Partie mit 20 Minuten Verspätung um 20.20 Uhr angepfiffen.

Mit 15:15 in die Pause

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Pfullingen tat sich im Angriff zunächst schwer mit der starken 6:0-Abwehr der HSG und lag früh mit 4:7 (10.) zurück. Dann aber kamen die Gäste besser rein und holten auf. Axel Goller verwandelte 14 Sekunden vor der Pausensiren vom Sieben-Meter-Strich erstmals zur Führung, doch Konstanz legte zum 15:15-Halbzeitstand nach. Nach der Pause entwickelte sich eine spannende Partie. Bis zum 23:23 (47.) ging es hin und her, dann zog der gastgebende Zweitligaabsteiger aber mit einem 4:0-Lauf auf 27:23 davon. Der VfL zeigte Kampfgeist und war nach den Treffern von Niklas Roth und Lasse Schiemann und einem schönen Gegenstoßtor von Mathis Roth in der 54. Minute wieder mit 26:27 dran und drehte das Spiel in den letzten Minuten noch. (woh)