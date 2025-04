Neuhausens Zweite Meister

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Jubel, Trubel, Heiterkeit im Lager der Neuhäuser Handballer: Denn der Traum vom historischen Dreifach-Aufstieg lebt. Erst krönte die D-Jugend in der Bezirksklasse eine starke Saison, nun zog die Mannschaft um Trainer Ferdinand Michalik zwei Spieltage vor Rundenschluss nach und holte den Titel in der Bezirksoberliga. Fehlt jetzt nur noch die Erste, die zwar einen herben Dämpfer einstecken musste, aber weiterhin den Aufstieg in die Regionalliga dicht vor den Augen hat (siehe Artikel rechts). »Das hat gut gepasst. Ich freue mich für die Jungs, dass sie trotz eines Auf und Ab eine gewisse Konstanz gezeigt und den Aufstieg geschafft haben«, sagte Michalik dem GEA. Vor allem habe seine Mannschaften nach den beiden Niederlagen im Januar einen »guten Schritt gemacht und ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen«.

Gegen den TV Großengstingen musste sich der TV Neuhausen mächtig strecken, um im Derby mit 33:31 (17:17) knapp die Oberhand zu behalten. Einen Sahnetag erwischte Fabian Hölz. Der 23 Jahre alte Rückraumspieler glänzte mit 13 Toren und verwandelte dabei vor etwa 120 Zuschauern alle dem TVN zugesprochenen Siebenmeter.

TVG führt bis kurz vor Schluss

Die Ermstäler stießen auf heftigen Widerstand. Die Lila-Weißen waren von Beginn an ein erbitterter Gegner, der den Gastgebern mit Kampfgeist und Entschlossenheit das Leben schwer machte und bis zur 58. Minute durch einen Treffer von Thies Wagner sogar mit 31:30 in Führung lag. Doch die zuhause verlustpunktfreien Neuhäuser konterten mit drei Toren in Folge. Toni Trenkle glich aus, David Awender legte vor und Luca Schur machte 13 Sekunden vor Schluss den Deckel zu.

Beim Aufsteiger wird es zur neuen Saison in der Landesliga personell »ein paar Veränderungen« geben. »Die Gespräche laufen«, sagte der TVN-Coach. Fest steht bisher, dass Torwart Lukas Wendelstein von der TSG Reutlingen an die Erms wechseln wird. (gri)