Mössinger holt Allrounder

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Handball-Verbandsligist Spvgg Mössingen holt mit Nino Matosic einen Allrounder ins Steinlachtal. Matovic kommt von der SG Köndringen/Teningen und soll im Mössinger Rückraum für mehr Variabilität sorgen. »Wir haben eine blutjunge Truppe mit riesigem Potenzial, was uns fehlt, ist ein Routinier, der die Jungs auch mal führt und in Angriff und Abwehr variabel einsetzbar ist. Mit Nino bekommen wir in dieser Hinsicht ganz neue Möglichkeiten«, sagt Trainer Michael Tröster.

Matosic begann beim TSV Alemannia Freiburg-Zähringen mit dem Handballspielen, war für Köndringen/Teningen dann in der Bundesliga-A-Jugend und im Aktivenbereich am Ball. Mit der Handball-Union Freiburg feierte er zwei Aufstiege bis in die Südbaden-Liga, ehe er zur SG Köndringen/Teningen zurückkehrte, für die er nächste Saison ein Doppelspielrecht erhalten wird. (GEA)