Kampf ist Trumpf für den TV Neuhausen im Kellerduell

PLOCHINGEN. Mike Leibssle, der Trainer des Handball-Regionalligisten TV Neuhausen, wusste nach Spielende nicht so recht, ob er sich über einen Punktgewinn freuen oder über einen Punktverlust ärgern soll. »Ich bin nicht zufrieden, aber auch nicht unzufrieden.« Im Kellerduell erkämpfte sich der Ermstal-Club beim TV Plochingen ein 27:27 (14:16)-Unentschieden. Plochingen ist mit 5:21 Punkten Vorletzter, Neuhausen mit 6:20 Zählern Drittletzter in der Tabelle. Noch schwerwiegender für den TVN war jedoch die Nachricht, dass Johannes Roscic verletzungsbedingt in dieser Spielzeit nicht mehr eingesetzt werden kann. »Johannes ist mit unser wichtigster Angriffsspieler«, betont Leibssle. Roscic konnte im bisherigen Saisonverlauf wegen seines Auslands-Studienaufenthalts nicht mitmischen.

»Wir haben insgesamt zehn hundertprozentige Chancen liegen lassen«, ärgerte sich Leibssle über die schlechte Abschlussquote seiner Schützlinge. Mit so einer sclechten Quote bei »Freien« könne man kein Spiel gewinnen. Der Coach freute sich dafür über die Steigerung seiner Truppe in der Defensive. »Die Abwehr in Kombination mit Torhüter Marc Vogel hat in der zweiten Halbzeit einen Kraftakt gezeigt und nur elf Gegentore erhalten.«

Der TV Neuhausen geriet beim 6:7 (17. Minute) erstmals in Rückstand und lag danach mehrmals mit vier Toren hinten (10:14, 14:18, 16:20). In der 56. Minute brachte Linksaußen Dustin Böhm die Ermstäler beim 27:26 wieder nach vorne. Zum Sieg reichte es in dieser vorgezogenen Partie aber nicht: Axel Steffens glich 3:44 Minuten vor Schluss aus. (kre)