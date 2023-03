HSG Stuttgart/Metzingen hat Relegation fest im Visier

Leni Emily Notz trug sich beim Oberligisten Stuttgart/Metzingen drei Mal in die Torschützenliste ein. FOTO: SCHANZ

REUTLINGEN. Noch vier Spiele sind zu absolvieren, spätestens dann steht fest, ob die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen als Tabellenzweiter der Frauen-Oberliga die Relegation zur 3. Liga bestreiten darf. Mit einem 31:26 (13:8) gegen die SG H2Ku Herrenberg II festigte das HSG-Team seine Position vor dem nach Minuspunkten gleichauf liegenden TV Möglingen. Stuttgart/Metzingen bekam die Herrenbergerinnen schnell in Griff und zogen auf 10:6 (23.) und nach einem kleinen Durchhänger auf 20:14 (42.) davon.

Beim 25:18 betrug der Abstand erstmals sieben Tore. In die Karten spielte auch der Umstand, dass die Gäste nur drei von sieben Strafwürfen verwerten konnten, selbst vergab man zwei Siebenmeter. Bei den Siegerinnen ragte Ida Petzold mit acht Feldtoren heraus.

Sieben Siege in Folge hatte Verbandsligist MTG Wangen gefeiert, nun stoppte der VfL Pfullingen die Serie und besiegte eine Woche nach dem Dämpfer beim SC Lehr den Tabellenzweiten aus dem Allgäu mit 36:30 (14:15). Die VfL-Frauen kamen gut aus den Startlöchern und führten bald mit 5:2. Wangen konterte, dominierte nach dem 5:7-Rückstand und entfleuchte zur 14:9-Führung (22.).

Dann waren wieder die Pfullingerinnen an der Reihe und netzten vier Mal in Folge ein. Als Lydia Junger kurz nach der Pause zum 15:15 ausglich und die MTG anschließend einen Siebenmeter vergab, rauschte der VfL am Gegner vorbei und baute seinen Vorsprung kontinuierlich auf 25:19 ((45.) aus. Wangen kam noch einmal heran, aber den Coup ließen sich die Pfullingerinnen, bei denen Talent Mara Kühnel acht Feldtreffer gelangen, nicht mehr entreißen.

Traumabend für HSG Ermstal

Einen traumhaften Abend erwischten die Landesliga-Spielerinnen der HSG Ermstal, die im Top- und Nachbarschaftsduell beim TB Neuffen sensationell mit 46:26 (22:13) mächtig auftrumpften. Die Gäste kamen sofort in die Gänge und begannen, den bis dato Tabellenzweiten zu überrollen. Die Ermstälerinnen hielten das Tempo konstant hoch und erstickten alle Bemühungen Neuffens, das Desaster zu vermeiden. Nun liegt die HSG selbst auf Rang zwei.

Den dritten Sieg hintereinander feierte Frauen-Bezirksligist SG Ober-/Unterhausen II. Beim 29:20 (12:9) gegen die HSG Schönbuch überragte Katie Rau mit zehn Feldtoren. Nach dem 4:6 (20.) traf sie drei Mal in Folge und wendete damit das Blatt. Von da an geriet die SG nicht wieder ins Hintertreffen und strebte zielsicher dem Erfolg entgegen.

Überraschender K.o. der TSG-Frauen: Die Reutlingerinnen handelten sich beim Schlusslicht TV Rottenburg mit 24:30 (11:14) eine unerwartete Niederlage ein. Nach der 9:7-Führung durch Claudia Sonntag in der 22. Minute riss bei den Gästen plötzlich der Faden. Einmal aus dem Konzept geraten, schlitterte die TSG ins Unheil. (GEA)