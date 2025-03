HSG Stuttgart-Metzingen für beste Arbeit im Nachwuchsbereich ausgezeichnet

Michael Bofinger (links), Geschäftsführer der SportRegion Stuttgart, bei der Preisübergabe an Johannes Ruh (Mitte) und Robert Schenker von der HSG.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Große Freude bei der HSG Stuttgart-Metzingen: Wie bereits im Vorjahr wurde der Verein von der SportRegion Stuttgart für die beste Jugendarbeit ausgezeichnet. Gewertet wurden alle weiblichen Handball-Nachwuchsmannschaften der A- bis C-Jugend, die in der Saison 2024/2025 auf deutscher oder württembergischer Ebene im Einsatz sind. Dieser Sonderpreis wurde zum achten Mal vergeben. Drei Mal wurde der TV Nellingen geehrt, je einmal die TuS Metzingen (2019/20), der SV Remshalden und Frisch Auf Göppingen.

Johannes Ruh und Robert Schenker durften den Preis entgegennehmen. »Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben«, erklärten Ruh und Schenker. »Unsere Jugendarbeit hat sich stetig weiterentwickelt. Mittlerweile spielen unsere Nachwuchsteams ab der C-Jugend in den höchstmöglichen Ligen. Dort können wir nicht nur mithalten, sondern uns auch regelmäßig erfolgreich präsentieren.«

Die Handballspielgemeinschaft (HSG) Stuttgart-Metzingen wurde im April 2022 von den Handballabteilungen der TuS Metzingen und der Stuttgarter Kickers gegründet. Seit der Saison 2022/23 treten darin die Frauen- und weiblichen Jugendmannschaften der beiden Traditionsvereine gemeinsam an. Die ersten Mannschaften der A- und B-Jugend kämpfen in der laufenden Runde in der Bundesliga um Punkte. (GEA)