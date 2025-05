Gelingt dem VfL Pfullingen der doppelte Coup?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Handball-Abteilung des VfL Pfullingen, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, könnte am Wochenende eine erfolgreiche Saison mit einem Doppel-Aufstieg krönen. Die erste und die zweite Frauen-Mannschaft haben in den Relegations-Rückspielen gute Chancen, den Aufstieg einzutüten. Das Verbandsliga-Team kämpft am Samstag (19 Uhr, Kurt-App-Halle) gegen die TSG Wiesloch um ein Oberliga-Ticket, die zweite Garde peilt den Aufstieg in die Landesliga an. Zuvor hatten beim VfL die Drittliga-Männer mit einem dritten Platz die Erwartungen weit übertroffen und die zweite Männer-Mannschaft schaffte den Klassenverbleib in der Verbandsliga.

»Wir haben uns mit dem 34:30-Sieg in Wiesloch eine gute Ausgangsposition erarbeitet, mehr aber nicht«, betont VfL-Co-Trainer Jochen Mader. Im Hinspiel beim Baden-Oberligisten hatten die Pfullingerinnen, die in der Verbandsliga im Abschluss-Klassement den zweiten Platz einnahmen, in der Anfangsphase enorme Probleme mit dem Tempospiel von Wiesloch. »Danach hatten wir eine Phase, in der wir in der Abwehr brutal gut gestanden sind«, so Mader.

Tobias Haase wird den VfL Pfullingen II auch nächste Saison trainieren. Ob er dann einen Frauen-Landesligisten unter seinen Fittichen hat? Beim 29:22-Hinspielsieg gegen die Freiburger TS 1844 zeigte der VfL in der ersten Hälfte eine famose Leistung. Das Rückspiel steigt am Sonntag (17 Uhr). Der TV Großengstingen und der TSV Grabenstetten bewerben sich um einen Platz in der Männer-Landesliga. Großengstingen zog im Hinspiel gegen den HC Neuenbürg II mit 28:29 den Kürzeren. Der TVG setzt zum Rückspiel am Samstag (18 Uhr) zwei Fan-Busse ein. Ob es das Wunder von Neuenbürg gibt? Der TSV Grabenstetten gastiert am Samstag (20 Uhr) beim TSV Alemannia Freiburg-Zähringen II. Das Hinspiel hatten die Älbler mit 30:33 verloren. (kre)