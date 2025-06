Frauen des VfL Pfullingen steigen in die Oberliga auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Jubel, Trubel, Heiterkeit in der Pfullinger Kurt-App-Halle. Die VfL-Handballerinnen gewannen vor der stattlichen Kulisse von 450 Zuschauern das Relegations-Rückspiel gegen die TSG Wiesloch mit 32:29 (14:14) und lösten damit das Ticket für die Oberliga. Das Hinspiel in Wiesloch hatten die Pfullingerinnen mit 34:30 gewonnen. »Jetzt hat es erstmals mit dem Aufstieg geklappt, bislang sind wir mit dem VfL nur abgestiegen«, strahlten Torhüterin und Kapitän Vivien Heinzelmann sowie Torjägerin Lydia Junger über beide Wangen.

Die Pfullinger Verantwortlichen bewiesen vor Beginn dieser Verbandsliga-Spielzeit ein gutes Näschen bei der Trainer-Personalie. Mit Sebastian Krüger holten sie einen Aufstiegs-Spezialisten zum VfL. »Mit den Kornwestheimer Frauen bin ich in die Württembergliga aufgestiegen und mit dem TSV Bönnigheim schaffte ich als Co-Trainer den Sprung in die 3. Liga«, blätterte Krüger in seiner Trainer-Vita. Nun wurde er mit seinen Schützlingen in der Verbandsliga mit 28:8 Punkten Zweiter und setzte sich in den Entscheidungsspielen gegen den Sechsten der Oberliga Baden, die TSG Wiesloch, durch.

In Durchgang eins auf Augenhöhe

Nach dem 2:2 leistete sich Pfullingen einige leichte Fehler und lag 56 Sekunden später mit 2:5 im Hintertreffen. Das war allerdings kein Grund für Hektik in den Reihen der Echazstädterinnen. Michelle Sulz, Ayline Cetin und Katrin Pieringer antworteten mit drei Toren in Folge für den VfL - 5:5. Bis zum 14:14-Halbzeitstand bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe.

Im zweiten Durchgang gestaltete sich die Begegnung bis zum 19:19 (41.) ausgeglichen. Dann sorgten Junger per Siebenmeter und Claudia Seeger erstmals nach längerer Zeit beim 21:19 für eine Zwei-Tore-Führung. Nach dem 24:21 von Katrin Pieringer lagen die Krüger-Schützlinge zum ersten Mal mit drei Treffern vorne. »Wir hatten in beiden Spielen den großen Vorteil, dass wir die bessere Bank hatten«, stellte der Pfullinger Coach fest.

Mia Baldszus kommt vom TV Gerhausen

Wiesloch versuchte es in der Schlussphase mit einer offenen Deckung. Als keiner mehr mit einem knappen Spielausgang rechnete, leisteten sich die Pfullingerinnen plötzlich einige technische Fehler und vergaben zudem klare Möglichkeiten. Die Quittung: Wiesloch kam in der 56. Minute zum 28:28-Ausgleich. Die VfL-Spielerinnen bewiesen jedoch Nervenstärke. Zwei Mal Cetin und Sulz jagten den Ball in die gegnerischen Maschen - 31:28.

Wie geht's weiter bei Pfullingen? Kyra Graf wurde verabschiedet. Neu zum VfL kommt Mia Baldszus, die zuletzt für den TV Gerhausen und früher für die HSG Ermstal und den TSV Grabenstetten spielte. (GEA)