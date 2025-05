Ersten Meister-Matchball vergeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

WEINSTADT. Ihren ersten Aufstiegs-Matchball hat der Handball-Oberligist TV Neuhausen zuletzt mit dem 30:20-Erfolg bei der SG Schozach-Bottwartal genutzt. Ihren ersten Meister-Matchball hat der TVN gestern im Topspiel bei der SG Weinstadt vergeben. Vor 450 Zuschauern in der restlos ausverkauften Sporthalle in Weinstadt-Beutelsbach gewannen die Gastgeber mit 30:27 (13:12) und stehen damit als zweiter Regionalliga-Aufsteiger neben Neuhausen fest. »Jetzt wollen wir am Sonntag den Meisterwimpel holen«, betont TVN-Trainer Mike Leibssle vor dem Duell ab 17 Uhr in der Hofbühlhalle gegen den TSV Wolfschlugen.

Im Duell beim Zweiten legte der Spitzenreiter einen Fehlstart hin. Nach sechs Minuten lagen die Ermstäler mit 0:5 im Hintertreffen. »Wir haben zu Beginn zwei Freie verworfen, sind dann aber gut zurückgekommen«, berichtet Leibssle. In der 18. Minute erzielte Rechtsaußen Christoph Klusch den Treffer zum 7:7. Beim 8:7, 16:15, 17:16, 18:17, 19:18 und 20:19 lagen die Neuhäuser vorne, ehe nach 48 Minuten ein 21:24-Rückstand notiert wurde. Danach kamen die Gäste nur noch einmal auf einen Treffer heran (24:25). Bester Torschütze der Begegnung war Neuhausens Mittelmann Patrick Bauer mit zehn Erfolgen. »Das hat er toll gemacht«, so Leibssle. (kre)