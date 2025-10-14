Die Frauen des HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II haben viel Zug zum Tor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das war der vierte Streich. Die Handballerinnen der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II mischen die Regionalliga weiter auf und haben nach 26:25 (11:16)-Erfolg bei der HSG Leinfelden-Echterdingen 8:0 Punkte auf der Habenseite. Nach einer Vier-Tore-Führung (24:20) in der 52. Minute haben die Gäste zwar nachgelassen, handelten sich den Anschlusstreffer aber erst zehn Sekunden vor dem Abpfiff ein.

Der VfL Pfullingen feierte beim HB Kinzigtal mit 32:22 (17:8) einen souveränen Sieg, den ersten nach dem Aufstieg in die Oberliga. Die Abwehr um Innenblock Claudia Seeger/Katrin Pieringer stand kompakt, Torfrau Laura Hack parierte stark und der Angriff überzeugte durch schnelles Umschaltspiel und Zug zum Tor. Die VfL-Frauen ließen auch nach bald hoher Führung nicht nach und dominierten bis zum Schluss das Geschehen. Alle eingesetzten Feldspielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein.

Mit einem noch deutlicheren 37:21 (19:12) gegen Hofen/Hüttlingen setzten die Verbandsliga-Frauen der SG Ober-/Unterhausen (Staffel 2) ein Ausrufezeichen und festigten Tabellenplatz zwei. Nur in den Anfangsminuten tat sich die SG etwas schwer. Doch nach einer Viertelstunde kam die Mannschaft ins Rollen. Besonders die griffige Abwehrarbeit war ein Schlüssel zum Erfolg. In der zweiten Halbzeit ließ die Defensive gerade mal neun Tore zu. Und im Angriff überzeugte das Team mit Tempo.

In der Staffel 3 musste die Spvgg Mössingen beim SV Allensbach eine 33:34 (15:15)-Niederlage hinnehmen. Nach zwei Drittel der Spielzeit hatte der Spitzenreiter Oberwasser bekommen und zum 27:22 vorgelegt. Trotzdem waren die Mössingerinnen noch einmal gefährlich aufgekommen. In der Bezirksoberliga gelang der SG Ober-Unterhausen II mit einem 27:25 (12:10) gegen TB Neuffen im dritten Spiel der erste Sieg. (GEA)