Der TV Neuhausen wartet weiter auf die Wende in der Regionalliga

NEUHAUSEN. Und wieder war’s nichts mit dem herbeigesehnten ersten Sieg vor den eigenen Fans, die vom Handball-Regionaligisten TV Neuhausen auf eine harte Probe gestellt werden. Auch der zweite Versuch in der Vier-Spiele-Heimserie schlug fehl, denn vor gut 300 Zuschauern musste sich der Aufsteiger dem HC Neuenbürg 2000 mit 30:33 (14:18) beugen und seine vierte Niederlage in der Hofbühlhalle einstecken. Dem Klassenneuling wird wirklich nichts geschenkt.

Der TVN kam im Angriff nur schwer in die Gänge, nach sieben Minuten standen gerade einmal zwei Tore auf der Anzeigetafel. Währenddessen die Gäste aus dem Nordschwarzwald schon fünf Mal eingenetzt hatten. Der holprige Start war schnell vergessen, als die Hausherren auf 5:6 (12.) verkürzten. Doch erst in der 22. Minute gelang Frieder Nothdurft der 12:12-Ausgleich und die Erwartungen der Anhängerschaft stiegen. Das Problem: Die Neuenbürger antworteten direkt mit einem 3:0-Lauf. Beim 16:21 (36.) waren es sogar fünf Tore Differenz.

Bis auf ein Tor dran

Die Mannschaft von Trainer Mike Leibssle ließ sich trotz des Rückschlags nicht entmutigen, fuhr Angriff auf Angriff. Mit Erfolg. Denn die Ermstäler holten auf und als Rechtsaußen Christoph Klusch nach zwei Drittel der Spielzeit zum 24:26 erfolgreich war, keimten ein weiteres Mal die zarten Hoffnungen, die Wende herbeiführen zu können.

Ähnlich die Ausgangslage in der 55. Minute, als Felix Stahl seine Farben mit einem verwandelten Siebenmeter auf 28:30 heranbrachte und wenig später Matthias Götz (57.) sogar den Anschlusstreffer zum 30:31 erzielte. Aber die Gäste entfleuchten erneut – und damit war die Messe endgültig gelesen. (GEA)