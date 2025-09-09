Der TV Neuhausen spürte zum Auftakt den rauen Regionalliga-Wind

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Wie ein Orkan fegte die Mannschaft der HSG Albstadt über weite Strecken durch die altehrwürdige Hofbühlhalle, der TV Neuhausen hingegen entfachte zum Saisonstart der Handball-Regionalliga bei seiner deftigen 26:35 (10:19)-Niederlage ein vergleichsweise laues Lüftchen. Der Aufsteiger muss erst noch verinnerlichen, wie rau der Wind in der 4. Liga weht und sieht stürmische Zeiten auf sich zukommen. »Aber«, sagte der achtfache TVN-Torschütze Nadim Brockhaus, »wir werden an den Herausforderungen wachsen«.

Wenige Stunden vor seinem 30. Geburtstag am Sonntag erreichte der Rückraumspieler als einziger Neuhäuser auf dem Spielfeld ein Niveau, das alle gebraucht hätten, um gegen den starken Gegner komplett mithalten zu können. »Wir spielen eine Liga höher und es werden verlorene Spiele kommen. Doch wir werden kühlen Kopf bewahren und an uns weiterfeilen«, betont Brockhaus, der seit C-Jugendtagen im Verein spielt.

»Es ist nicht so, dass wir uns ratlos anschauen«

Die Wucht und sein vorbildliches Durchsetzungsvermögen, mit der Brockhaus individuell agierte und seine Tore warf, färbte sich nicht auf seine Teamkollegen ab. Allein nach dem Seitenwechsel ließen die Ermstäler acht »Freie« ungenutzt. Zu einem Punktgewinn gegen den Vorjahresaufsteiger hätte es bei besserer Chancenverwertung wohl auch nicht gereicht, allerdings hätte ein knapperes Ergebnis als Mutmacher für die kommenden Aufgaben gedient.

Deshalb verwies Brockhaus zurecht darauf hin, »dass wir in der zweiten Halbzeit unentschieden gespielt haben«. Doch die Last, die sich der TVN vor der Pause aufgebürdet hatte, war nicht mehr wettzumachen. Nach einer Viertelstunde lagen die Hausherren mit 6:9 hinten, in der 24. Minute wuchs der Rückstand auf 9:14 an und anschließend musste der Liganeuling vorentscheidend fünf Tore in Folge einstecken.

»Das darfst du dir in der Regionalliga nicht erlauben«, betonte Mike Leibssle. Für den Trainer war diese Hypothek die eindeutige Folge davon, »dass wir unseren Angriffsmatchplan verlassen haben«. Und die Albstädter deshalb mit einem halben Dutzend erfolgreicher Tempogegenstöße antworteten.

Die Fehlerquellen auch daran festzumachen, dass ihm gleich vier Spieler nicht zur Verfügung standen, mochte Leibssle nicht als Entschuldigung für die derbe Niederlage gelten lassen. »Es bringt nichts, über unsere Fehlenden zu sprechen«, sagte er. Neben dem verletzten Felix Stahl und Johannes Roscic (Auslandssemester) fielen zu allem Überfluss kurzfristig auch noch Valentin Mosdzien und Toni Trenkle aus.

Der erfahrene Coach verdeutlichte in seinem Resümee, »dass dieses Ergebnis das Spiel widerspiegelt, die HSG deutlich besser war«. Nichtsdestotrotz werde er mit seiner Mannschaft in den nächsten Trainingseinheiten versuchen, »auf den positiven Dingen aufzubauen. Es ist nicht so, dass wir uns ratlos anschauen«. Am Samstagabend kann mit einem Sieg bei Mitaufsteiger SG Weinstadt die Lage schon wieder rosiger aussehen. (GEA)