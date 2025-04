Chance zum Aufstieg beim VfL Pfullingen bleibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Spitzenspiel und Tabellenführung verloren, aber die Chance zum Aufstieg bleibt erhalten. Nach einer offensiv schwachen zweiten Halbzeit mit nur sechs Toren mussten sich die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Pfullingen der HSG Bargau/Bettringen 19:26 (13:15) geschlagen geben. Zudem verletzte sich Helen Abele, die dem VfL im Saisonendspurt wohl genauso fehlen wird wie Lotte Abele, die sich vor einer Woche das linke Handgelenk gebrochen hatte.

A-Jugendspielerin Helen Abele ging nach einer dreiviertel Stunde bei einer Offensivaktion zu Boden und zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Der Schock stand ihren Teamkolleginnen ins Gesicht geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt führte die HSG vor etwa 120 Zuschauern mit 19:16, nachdem die Gäste um die zehnfache Torschützin Anja Schwenk den 9:11-Rückstand zunächst zur 16:13-Führung gedreht hatten.

Nach Abeles Ausfall verkürzte der VfL nochmals bis auf zwei Tore. Dennoch haperte es im Angriff, in dem sich die Fehler häuften. In den letzten zehn Spielminuten gelang den VfL-Frauen nur noch ein Siebenmeter-Treffer. Da die Mannschaft von Trainer Sebastian Krüger nun auch im direkten Vergleich hinten liegt – in der Hinrunde hatte der VfL 27:24 gewonnen – gilt es, sich für die Relegation zu wappnen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen der Normalrunde ist den Pfullingerinnen Platz zwei nicht mehr zu nehmen.

Dämpfer gegen Schlusslicht

Einen Dämpfer im Abstiegskampf muss die SG Ober-/Unterhausen verkraften, denn gegen das Schlusslicht HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf hatten die Lichtensteinerinnen den dritten Sieg in Folge fest eingeplant. Am Ende musste sich der Tabellensiebte vor rund 120 Zuschauern mit einem 27:27 (12:10)-Remis begnügen.

Die Gastgeberinnen lagen in der 17. Minute mit 3:7 zurück und hatten zuvor Fiona Schilling mit einer Roten Karte verloren. Doch die SG rappelte sich auf und glänzte mit einem Zwischenspurt, der in eine 13:10-Führung mündete. Als Alina Rall sogar auf 17:12 (36.) erhöhte, schien es nur noch einen Sieger geben zu können. Doch weit gefehlt. Innerhalb von nur achteinhalb Minuten kam die HSG zum 19:19 und kurz darauf zur eigenen Führung. Beim Stand von 22:25 (52.) schienen die Felle gar davonzuschwimmen. Aufwind gaben vier Tore in Folge. Die erneute Führung hielt jedoch nur bis knapp eine Minute vor Schluss. Nach dem Ausgleich verpuffte der letzte Angriff.

Mit 13:11 geführt und anschließend in knapp zehn Minuten alles verspielt. Die Landesliga-Frauen der HSG Ermstal brachen nach einem gelungenen Start ein, gerieten mit 14:19 in Rückstand und verloren bei den SF Schwaikheim II letztendlich mit 24:30 (13.13). (GEA)