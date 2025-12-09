Bezirksoberliga: Spitzenreiter TSV Grabenstetten tut sich schwerer als gedacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kampflos hat die SG Ober-/Unterhausen II den Sieg zugesprochen bekommen, weil die HSG Ostfildern II krankheitsbedingt keine Mannschaft stellen konnte. Zwei Siege und zwei Unentschieden hievten die Lichtensteiner auf Rang vier vor. An der Tabellenspitze thront weiterhin der TSV Grabenstetten, der sich gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn II schwerer als erwartet tat, beim 24:22 (12:7) aber letztendlich die Übersicht behielt. Nach einem Sieben-Tore-Vorsprung hatten die Hausherren die Zügel schleifen lassen und der Gast kam bis auf 23:24 heran. Neun Sekunden vor Schluss erlöste Moritz Gierke den TSV.

Beim TV Großengstingen war nach der Niederlage in Bartenbach Wiedergutmachung angesagt. Doch die Lila-Weißen handelten sich bei Schlusslicht HSG Leinfelden-Echterdingen eine unerwartete 30:37 (14:15)-Niederlage ein und erlitten damit im Titelrennen den nächsten Rückschlag. Der stark ersatzgeschwächte TVG lief nach 14 Minuten einem 5:9-Rückstand hinterher. Wie schon in Spielen zuvor bezahlte das Team für zu viele überhastete Abschlüsse und zahlreiche technische Fehler Lehrgeld. Immer wieder lief der Tabellendritte in Tempogegenstöße und ermöglichte der bis dahin schwächsten Offensive der Liga einfache Tore.

Die Serie mit fünf Niederlagen am Stück ist gerissen, dennoch reichte es der TSG Reutlingen beim 23:23 (13:12) in Wolfschlugen wieder nicht zum Sieg. Torjäger Thomas Breunig schied Mitte der ersten Halbzeit im Anschluss an seinen Doppelpack (8:8) verletzt aus. Doch die TSG ließ sich nicht entmutigen, erspielte sich gar die 19:17-Führung (47.). Nach dem Ausgleich (22:22) brachte Michael Winkler die Storlacher erneut nach vorn, aber die Hausherren konterten zweimal erfolgreich. Lukas Müller rettete der TSG (56:02) das Remis. In den verbleibenden knapp vier Minuten schaffte kein Team mehr den jeweils möglichen Sieg. (GEA)