Betzinger Verbandsligisten schweben nach Derbysieg auf Wolke 7

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Aufsteiger klettert weiter nach oben und erfreut sich der Höhenluft. Nach dem ungefährdeten 35:29 (17:13)-Triumph im Derby der Handball-Verbandsliga gegen den VfL Pfullingen schwebte der TSV Betzingen mit seinen Fans auf Wolke 7. Denn die Mannschaft machte weiter Boden gut und dürfte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. »Das ist unser großes Ziel«, sagte Noah Schlotterbeck nach dem Duell vor rund 400 Zuschauern – und fügte an: »Auch bei Ober-Unterhausen und gegen Esslingen können wir gewinnen. Das wäre dann schon ein dickes Polster.«

Noah Schlotterbeck ragt nicht mit Torjägerqualitäten heraus, braucht er auch nicht. Denn der Rückraumspieler, rechts wie links einsetzbar, glänzt dafür als Torvorbereiter mit einer herausragenden Übersicht und ist damit eine zuverlässige, unverzichtbare Konstante im Betzinger Team. Gegen den VfL spielte Schlotterbeck eine drei viertel Stunde komplett durch. Fehlerfrei und mit viel Tempo. »Läuferisch bin ich vorn dabei«, scherzte er nach dem fünften Heimsieg des Klassenneulings, der in Bestbesetzung antrat.

Nicht so die Pfullinger. Trainer Florian Möck, der häufig mit den Entscheidungen der Schiedsrichter nicht einverstanden war, musste ohne die Mittelmänner Michael Reisch (Zahn-OP) und Emil Bessel (Grippe) auskommen. Philipp Mager übernahm diesen Part, nahm sich aber beim Stand von 15:12 mit der dritten Zeitstrafe kurz vor der Halbzeit selbst aus der Partie, was den Gastgebern voll in die Karten spielte. Für Mager war es die dritte Rote Karte in der nun abgeschlossenen Vorrunde.

»Wir sind früh zu hoch in Rückstand geraten«

Nach der Pause erhöhte sich bei den Pfullingern in der harzfreien Halle die Fehlerquote und die Hausherren zogen schnell auf und davon (21:14 und 31:23). »Wir wussten, dass Bälle auch verloren gehen, sind dann aber früh zu hoch in Rückstand geraten«, haderte VfL-Routinier Tobias Haase – und ergänzte: »Die Betzinger hatten eine super Einstellung, wollten den Sieg vielleicht einen Tick mehr.« So konnte TSV-Trainer Jens Demel zusehends durchatmen: »Unser Tempospiel ist zum Tragen gekommen und wir haben es durchgezogen.«

Die auswärts erst einmal siegreichen Pfullinger verstrickten sich gegen die körperlich überlegenen Betzinger immer häufiger in Zweikämpfe, was erst in den Schlussminuten wie erhofft fruchtete. Doch da war es längst zu spät. Der VfL muss nun noch zweimal hintereinander in der Fremde antreten, ehe wieder zwei Heimspiele anstehen. (GEA)