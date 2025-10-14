Auch TSG Reutlingen: Vier Teams obenauf in der Bezirksoberliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was für ein Tabellenbild in der Handball-Bezirksoberliga: Vier Teams führen punktgleich (6:2) das 13er-Feld an, mit dabei die Mannschaften aus Grabenstetten, Großengstingen und Reutlingen. Während der TSV Grabenstetten mit einem 32:26 (14:12) seine Aufgabe in Bartenbach bravourös löste, erfreuten der TVG gegen Wolfschlugen (30:28/15:12) und die Storlacher gegen Ostfildern (37:31/20:14) den heimischen Anhang. Aber auch die in Lauerstellung (5:3) liegende SG Ober-/Unterhausen II siegte.

Nach der Heimpleite vor einer Woche gegen Plochingen, ließ sich die TSG Reutlingen diesmal vom jetzigen Tabellenletzten HSG Ostfildern nicht überrumpeln. Der Kader war voll besetzt und die Hausherren gingen in der sechsten Minute mit 4:3 erstmals in Führung, die sie schrittweise ausbauten und nicht mehr hergaben. Torjäger Christian Grzwyna zeigte sich erneut in Torlaune und traf zehn Mal, bevor er sich 76 Sekunden vor Schluss per Roter Karte verabschiedete. »Es ist schön, dass wir Spiele mit einer soliden Leistung, Wille und Kampf für uns entscheiden können, aber man hat auch gesehen, dass noch viel Arbeit vor uns steht«, sagte Co-Trainer Philipp Broßette. Im dritten Heimspiel in Folge am Samstag (18 Uhr) wird’s sicher schwerer für die TSG, denn auch tus Stuttgart wartet mit 6:2 Zählern auf.

Eitel Sonnenschein auch bei den Lila-Weißen, als am Ende auf der Anzeigetafel das 30:28 aufleuchtete. Knapp fünfeinhalb Minuten zuvor hatte der TSV Wolfschlugen zum 27:27 ausgeglichen. Doch der TV Großengstingen behielt kühlen Kopf und ließ Kontertore durch Alban Balaj und Manuel Hummel folgen. Doch Thies Wagner war es, der den TVG vor rund 200 Zuschauern letztendlich erlöste.

Als Hannes Gruber für die SG Ober-/Unterhausen 22 Sekunden vor Spielende einnetzte, schaffte Hegensberg-Liebersbronn nur noch ein Tor – der 22:21 (10:10)-Erfolg war eingetütet. (GEA)