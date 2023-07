Zwei Neue aus U 19-Bundesliga für den VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison 2023/24, am Samstag wartet in der ersten Runde des WFV-Pokals Oberligist FC Holzhausen, hat Fußball-Verbandsligist VfL Pfullingen zwei weitere Verpflichtungen bekannt gegeben. Aris Dragulin und Simon Gorr laufen künftig auf dem Ahlsbergsportgelände in der Echazstadt auf. Interessant: Beide Spieler spielten in der vergangenen Saison noch in der U 19-Bundesliga.

Offensivmann Dragulin kommt vom Nachbarn SSV Reutlingen und hat eine VfL-Vergangenheit. Bis zur U 14 spielte Dragulin in Pfullingen, ehe es ihn zum VfB Stuttgart zog. In der abgelaufenen A-Junioren-Bundesligasaison kam der 19-Jährige für die Nullfünfer in allen 16 Spielen zum Einsatz und steuerte drei Treffer bei. »Seine Qualität blitzte in dieser Trainingswoche schon mehrfach auf. Aris kann über die Flügel in Eins-gegen-Eins-Duelle weiterhelfen«, sagt Neu-Coach Michael Konietzny, der das Traineramt von Daniel Güney übernommen hat.

An der Kreuzeiche hat auch Simon Gorr Station gemacht. Der Dußlinger wechselte in der U 17 vom SSV ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Heidenheim. Der 19-Jährige, Jahrgang 2004, stand vergangene Saison in 14 Partien auf dem Platz und erzielte zwei Tore. Gorr beackert die rechte Seite des Spielfelds. Er ist defensiv wie offensiv einsetzbar. »Wir sind froh, ihn vom Weg des VfL überzeugt zu haben und freuen uns auf einen talentierten und hungrigen Spieler«, betont VfL-Sportvorstand Paul Stingel. (ott)