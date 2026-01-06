Young Boys Reutlingen holen Abwehrspieler Maximilian Herberth

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Lange wurde gerätselt, ob die Young Boys Reutlingen trotz der famosen Hinrunde (14 Siege, drei Remis und nur eine Niederlage) in der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig werden. Am Montagabend brachte der Verbandsliga-Spitzenreiter Licht ins Dunkel. Trainer Volker Grimminger und der Sportliche Leiter Yasin Yilmaz verstärken das Team mit einem Defensivspieler. Innenverteidiger Maximilian Herberth wechselt von der TSG Balingen zur bisherigen Mannschaft der Saison im württembergischen Oberhaus.

»Ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Er stand bei mir schon auf der Wunschliste als ich noch Trainer in Pforzheim war«, verriet Reutlingens Erfolgscoach Grimminger dem GEA. Der 23-Jährige ist in der Region kein Unbekannter. Der ehemalige Jugendspieler der Stuttgarter Kickers startete seine Aktivenlaufbahn beim VfL Pfullingen, bei dem er von 2021 bis 2023 zu den Leistungsträgern zählte.

Schock für den FC Holzhausen Ist das die Vorentscheidung im Titelkampf der Verbandsliga? Top-Torjäger Janik Michel vom FC Holzhausen hat sich bei einem Hallenturnier in Balingen Ende Dezember einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Das ist ein schwerer Schlag für den schärfsten Verfolger von Spitzenreiter Young Boys Reutlingen. Schließlich steht der Stürmer-Routinier auch in dieser Spielzeit bislang wieder ganz oben auf dem Thron der Torjägerliste (18 Buden). Der 33 Jahre alte Goalgetter hat damit knapp die Hälfte aller Holzhausener Tore geschossen, die mit sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei liegen. (GEA)

Anschließend spielte Herberth für den jetzigen Ligakonkurrenten TSV Oberensingen, bevor er im Sommer 2024 zur TSG Balingen wechselte. Dort konnte sich der Linksfuß jedoch nicht nachhaltig bei der ersten Mannschaft durchsetzen. In dieser Saison kam der gebürtige Böblinger bislang nur für die zweite Mannschaft in der Landesliga zum Einsatz. Positiv: Herberth ist flexibel einsetzbar und kann auch auf der Sechser-Position spielen.

Stand jetzt sind keine weiteren Wintertransfer bei den Young Boys geplant. Auch weil Trainer Grimminger zwei gefühlte Neuzugänge intern erhält. Die beiden langzeitverletzten Offensivspieler Matthias Dünkel und Marko Drljo (beide Knie) kehren zum Start der Wintervorbereitung am kommenden Montag zurück auf den Platz. Das erste Testspiel bestreiten die Reutlinger am 17. Januar bei den Stuttgarter Kickers aus der Regionalliga Südwest. (GEA)